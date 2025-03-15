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Экономика
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Microsoft рассказала о ШИ-функционале программы Notepad в Windows 11

Разработчики техногиганта Microsoft регулярно исправляют ошибки Windows 11, одновременно расширяя возможности этой операционной системы.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный блог компании Microsoft, в рамках проекта, направленного на предварительную оценку Windows для каналов Canary/DevMicrosoft, стартовало тестирование функционала, позволяющее создавать краткие изложения на основе ИИ в ПК-приложении Notepad («Блокнот»).

Для применения вышеописанного инструмента, необходимо лишь выделить фрагмент текста, а затем «щелкнуть» по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Краткое изложение» (или сочетанием Ctrl+M/выбором «Краткое изложение» в меню «Copilot»): программа позволит изменить объем символов в документе без потери «смыслового».

Также, в скором времени в Windows 11 интегрируют возможность просмотра недавно закрытых файлов в «Блокноте», предусмотрев встраивание нового инструмента корректировки изображения под названием «рисовать и удерживать»: в процессе создания скриншота с помощью ПК-приложения достаточно зафиксировать курсор во время рисования линий, стрелок, прямоугольников вать форму).

Microsoft розповіла про ШІ-функціонал програми Notepad у Windows 11

Пример. Фото – habr.com

Microsoft розповіла про ШІ-функціонал програми Notepad у Windows 11

Пример1. Фото – habr.com

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