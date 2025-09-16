С нового года в Украине снова увеличат минимальную заработную плату. Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, ее поднимут на 647 грн — с 8000 до 8647 грн. Это станет первым повышением с апреля 2024 года. Соответствующий документ был утвержден Кабинетом министров и передан на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает DNEWS.
Но это не единственная цифра, которая изменится. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц также планируют пересмотреть — с 3028 грн до 3209 грн. Окончательное значение зависит от принятой редакции законопроекта, но речь идет о росте на 181 грн.
Правительство также обнародовало оптимистичный прогноз по средней зарплате. В 2026 году она должна превысить 30 000 грн (в 2025 году прогноз — 25 886 грн). Таким образом, номинальный прирост может составить более 4000 грн.
Перед тем как перечислить все цифры, стоит отметить: основной акцент в бюджете сделан на оборонные расходы, которые останутся приоритетными.
Основные параметры проекта бюджета на 2026 год:
- Минимальная зарплата — 8647 грн (на 647 грн выше текущей);
- Прожиточный минимум — 3209 грн (предположительно для трудоспособных);
- Средняя зарплата — 30 032 грн (против 25 886 грн в 2025 году);
- Общие расходы и кредитование — 4,8 трлн грн (+415 млрд грн);
- Доходы общего фонда госбюджета — 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн);
- Бюджетный дефицит — до 18,4% от ВВП, что почти на 4% меньше, чем в 2025 году;
- Необходимость внешней помощи — более 2 трлн грн.
Все эти параметры подчеркивают сложность финансовой ситуации. Несмотря на рост доходов и зарплат, Украина в 2026 году останется зависимой от международной поддержки.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что проект бюджета сбалансирован в условиях военного времени. Увеличение зарплат, прожиточного минимума и расходов на оборону — это попытка обеспечить минимальную стабильность на фоне экономических и военных вызовов.
