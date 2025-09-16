С нового года в Украине снова увеличат минимальную заработную плату. Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, ее поднимут на 647 грн — с 8000 до 8647 грн. Это станет первым повышением с апреля 2024 года. Соответствующий документ был утвержден Кабинетом министров и передан на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает DNEWS.

Но это не единственная цифра, которая изменится. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц также планируют пересмотреть — с 3028 грн до 3209 грн. Окончательное значение зависит от принятой редакции законопроекта, но речь идет о росте на 181 грн.

Правительство также обнародовало оптимистичный прогноз по средней зарплате. В 2026 году она должна превысить 30 000 грн (в 2025 году прогноз — 25 886 грн). Таким образом, номинальный прирост может составить более 4000 грн.

Перед тем как перечислить все цифры, стоит отметить: основной акцент в бюджете сделан на оборонные расходы, которые останутся приоритетными.

Основные параметры проекта бюджета на 2026 год:

Минимальная зарплата — 8647 грн (на 647 грн выше текущей);

— 8647 грн (на 647 грн выше текущей); Прожиточный минимум — 3209 грн (предположительно для трудоспособных);

— 3209 грн (предположительно для трудоспособных); Средняя зарплата — 30 032 грн (против 25 886 грн в 2025 году);

— 30 032 грн (против 25 886 грн в 2025 году); Общие расходы и кредитование — 4,8 трлн грн (+415 млрд грн);

— 4,8 трлн грн (+415 млрд грн); Доходы общего фонда госбюджета — 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн);

— 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн); Бюджетный дефицит — до 18,4% от ВВП , что почти на 4% меньше, чем в 2025 году;

— до , что почти на 4% меньше, чем в 2025 году; Необходимость внешней помощи — более 2 трлн грн.

Все эти параметры подчеркивают сложность финансовой ситуации. Несмотря на рост доходов и зарплат, Украина в 2026 году останется зависимой от международной поддержки.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что проект бюджета сбалансирован в условиях военного времени. Увеличение зарплат, прожиточного минимума и расходов на оборону — это попытка обеспечить минимальную стабильность на фоне экономических и военных вызовов.

