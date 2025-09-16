Вторник, 16 сентября, 2025
В 2026 году минимальная зарплата в Украине вырастет до 8647 грн, прожиточный минимум — 3209 грн, а средняя зарплата — более 30 тысяч грн.
ОбществоЭкономика
Время чтения 1 мин.

Минималка и прожиточный минимум вырастут в 2026 году: сколько украинцы будут получать

С нового года в Украине снова увеличат минимальную заработную плату. Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, ее поднимут на 647 грн — с 8000 до 8647 грн. Это станет первым повышением с апреля 2024 года. Соответствующий документ был утвержден Кабинетом министров и передан на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает DNEWS.

Но это не единственная цифра, которая изменится. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц также планируют пересмотреть — с 3028 грн до 3209 грн. Окончательное значение зависит от принятой редакции законопроекта, но речь идет о росте на 181 грн.

Правительство также обнародовало оптимистичный прогноз по средней зарплате. В 2026 году она должна превысить 30 000 грн (в 2025 году прогноз — 25 886 грн). Таким образом, номинальный прирост может составить более 4000 грн.

Перед тем как перечислить все цифры, стоит отметить: основной акцент в бюджете сделан на оборонные расходы, которые останутся приоритетными.

Основные параметры проекта бюджета на 2026 год:

  • Минимальная зарплата — 8647 грн (на 647 грн выше текущей);
  • Прожиточный минимум — 3209 грн (предположительно для трудоспособных);
  • Средняя зарплата — 30 032 грн (против 25 886 грн в 2025 году);
  • Общие расходы и кредитование — 4,8 трлн грн (+415 млрд грн);
  • Доходы общего фонда госбюджета — 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн);
  • Бюджетный дефицит — до 18,4% от ВВП, что почти на 4% меньше, чем в 2025 году;
  • Необходимость внешней помощиболее 2 трлн грн.

Все эти параметры подчеркивают сложность финансовой ситуации. Несмотря на рост доходов и зарплат, Украина в 2026 году останется зависимой от международной поддержки.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что проект бюджета сбалансирован в условиях военного времени. Увеличение зарплат, прожиточного минимума и расходов на оборону — это попытка обеспечить минимальную стабильность на фоне экономических и военных вызовов.

Ранее мы писали о пенсиях в сентябре 2025 года: кому из украинцев доплатят до 1000 гривен.

