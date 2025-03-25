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Экономика
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Мозг может начать съедать сам себя во время интенсивных тренировок.

Открытие ученых затрагивает важные вопросы о механизмах адаптации мозга во время интенсивных нагрузок, что может привести к новым методам поддержания здоровья нервной системы.

Навигация Миелин как энергетический резервВлияние на мозг и восстановлениеДлительное влияние на функции мозгаНовые горизонты нейропластичности

Недавно проведенное исследование выявило, что мозг человека может начать использовать свою собственную жирную ткань в качестве источника энергии во время изнурительных физических упражнений, таких как марафоны. Это открытие указывает на новую форму нейропластичности, которая может помочь мозгу функционировать при длительных физических нагрузках.

Участники исследования, среди которых были марафонцы, показали, что при беге мозг начинает «использовать» миелин — жировой покров вокруг нервных волокон, помогающий нейронам передавать сигналы. Исследование показывает, что миелин может быть не только изолятором для нейронов, но и источником энергии, когда глюкоза в мозгу заканчивается.

Миелин как энергетический резерв

Миелин, важный для функционирования нервной системы, может служить энергетическим резервом для мозга в условиях энергетического голода. При марафоне, когда запасы глюкозы в мозге снижаются до критического уровня, некоторые нейроны начинают использовать миелин как источник энергии.

Исследование, проведенное с помощью МРТ, показало, что у бегунов снижается уровень миелина в определенных участках мозга в течение 24-48 часов после марафона. Более всего это касается участков, отвечающих за координацию движений, а также за эмоциональные и сенсорные функции.

Воздействие на мозг и восстановление

Участники исследования показали значительную потерю миелина в определенных участках мозга, что подтверждает, что чрезмерная физическая нагрузка может влиять на структуру мозга. Однако через несколько недель после марафона показатели миелина начали восстанавливаться.

Это открытие позволяет лучше понять, как мозг адаптируется к длительным физическим нагрузкам, используя внутренние ресурсы для поддержания своей деятельности. Восстановление миелина после физических нагрузок является признаком того, что процессы нейропластичности могут помочь восстановить мозг после стрессовых ситуаций.

Длительное влияние на функции мозга

После марафона бегуны испытывают снижение памяти и уменьшение скорости реакций, что является прямым результатом потери миелина. Однако после отдыха эти функции быстро восстанавливаются.

Это подчеркивает важность восстановления после интенсивных физических нагрузок, поскольку мозг требует времени для восстановления своих ресурсов. Это также может помочь в понимании того, как важна роль миелина для когнитивных функций у людей, которые часто занимаются спортом или выдерживают значительные физические нагрузки.

Новые горизонты нейропластичности

Возможность использования миелина в качестве источника энергии открывает новые горизонты для исследований нейропластичности. Ученые предполагают, что эта способность мозга к адаптации может иметь важное значение не только для спортсменов, но и людей, страдающих различными неврологическими заболеваниями.

Подобные исследования могут помочь в будущем разработать новые методы лечения и реабилитации для тех, кто сталкивается с проблемами в работе нервной системы, в частности, при таких заболеваниях, как рассеянный склероз.

Напомним, ранее мы писали о том, как часто нужно стирать спортивную одежду.

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