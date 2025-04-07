На Оболони продолжается ликвидация последствий ракетного удара окупантов по Киеву

В Оболонском районе Киева спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий ракетного удара по столице, нанесенного российскими захватчиками утром 6 апреля.

В ГСЧС Украины сообщили, что в Оболонском районе столицы всю ночь продолжалась ликвидация последствий вчерашней ракетной атаки, к утру работы продолжаются – спасатели разбирают и проливают завалы, пишет издание «Kreschatic».

В воскресенье, 6 апреля, российские оккупационные войска совершили массированную ракетную атаку на Украину – под ударом оказался Киев. В Оболонском, Дарницком и Соломенском районах столицы в результате обстрела баллистикой загорелись пожары, в КМВА сообщили о погибшем и 3 раненых мужчинах.

На Оболони огонь охватил мебельный цех, частично разрушены верхние этажи офисного центра, повреждены 13 припаркованных рядом со зданием автомобилей.

Отметим, что в результате обстрелов Украины ракетами и дронами пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Николаевская и Хмельницкая области. Президент Владимир Зеленский заявил, что масштабная атака и рост количества воздушных ударов – следствие недостаточного давления на РФ.

Как сообщалось, в Киевской городской прокуратуре уточнили данные о последствиях обстрела столицы.