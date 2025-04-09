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Экономика
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Начальник КМВА ответил, будут ли сокращать или отменять комендантский час в столице.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ответил, будут ли сокращать или отменять комендантский час в столице.

Начальник КМВА відповів, чи будуть скорочувати або скасовувати комендантську годину у столиці

Начальник КМВА в интервью «ВВС Украина» ответил, возможна ли отмена комендантского часа в столице во время военного положения или сокращение его продолжительности, информирует издание «Kreschatic».

По его словам, пока нет необходимости менять комендантский час. Чиновник отметил, что в этом вопросе он консультируется с военными и руководствуется их рекомендациями.

Ткаченко заявил, что, если появится возможность сократить комендантский час, Совет обороны города оперативно рассмотрит этот вопрос и примет решение. Сейчас, как утверждает глава Киевской городской военной администрации, это не актуально.

В то же время глава КМВА отказался детально объяснить, зачем в столице ввели комендантский час, отметив, что это «многокомпонентная история». Чиновник добавил, что в Киеве постоянно идет работа по обороне города, в том числе ночью.

Напомним, что в марте в столице начали действовать новые правила движения наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. СМИ рассказали о преимуществах и недостатках новшеств.

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