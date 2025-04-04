Начальник КОВА сообщил о последствиях дроновой атаки на Броварской район, есть пострадавшие (ФОТО)

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о последствиях ночной дроновой атаки российских окупантов на Броварской район.

В ночь на пятницу, 4 апреля, ВС РФ в очередной раз атаковали Киевщину ударными БПЛА, последствия налета дронов зафиксированы в Броварском районе. Начальник КОВА сообщил о двух пострадавших: 62-летний мужчина получил царапины и ссадины, ему оказали помощь на месте, 38-летнего мужчину госпитализировали с множественными осколочными ранениями головы, рук на ног, пишет «Kreschatic».

По его словам, в результате удара БПЛА в Броварском районе повреждены 2 админздания предприятий, СТО и АЗС. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар автосалона и возгорание машин на парковке.

Последствия атаки БПЛА в Киевскую область. Фото – t.me/Mykola_Kalashnyk

Чиновник уточнил, что 6 легковых авто и 2 грузовика – уничтожены, 12 машин, 8 грузовиков и автобус – повреждены.

Последствия атаки БПЛА в Киевскую область. Фото – t.me/dsns_kyiv_region

Последствия атаки БПЛА в Киевскую область. Фото – t.me/dsns_kyiv_region

Последствия атаки БПЛА в Киевскую область. Фото – t.me/dsns_kyiv_region

Отметим, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью враг выпустил по Украине 78 «Шахедов» и дронов-имитаторов. ПВО уничтожило 42 беспилотника, 22 БПЛА-имитатора были локационно потеряны.

Как сообщалось, в КМВА заявили, что столице угрожает экологическая катастрофа из-за потенциальных действий КП «Киевводоканал».