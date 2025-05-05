В начале новой недели украинский валютный рынок демонстрирует заметные изменения: гривна ослабла по отношению к основным мировым валютам. Национальный банк Украины установил новые официальные курсы, отражающие текущую экономическую ситуацию.

Это ослабление гривны может повлиять на стоимость импортных товаров и услуг, а также на финансовые планы граждан и бизнеса. В данной статье DNEWS рассмотрит актуальные курсы валют на 5 мая 2025 года и проанализирует возможные причины изменений.

Официальный курс НБУ на 5 мая 2025 года

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

Доллар США — 41,7091 грн

— 41,7091 грн Евро — 47,3127 грн

— 47,3127 грн Польский злотый — 11,0696 грн

По сравнению с предыдущим банковским днём, курс доллара увеличился на 11,46 копейки, евро — на 23,19 копейки, а злотый — на 6,66 копейки.

Курсы валют в банках Украины

В различных банках Украины на 5 мая 2025 года установлены следующие курсы валют:

ПриватБанк : Доллар США: покупка — 41,25 грн, продажа — 41,85 грн Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн

: Ощадбанк : Доллар США: покупка — 41,20 грн, продажа — 41,80 грн Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн Польский злотый: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,20 грн

: ПУМБ : Доллар США: покупка — 41,40 грн, продажа — 42,00 грн Евро: покупка — 47,10 грн, продажа — 47,80 грн Польский злотый: покупка — 10,93 грн, продажа — 11,23 грн

: Укргазбанк : Доллар США: покупка — 40,20 грн, продажа — 41,80 грн Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн Польский злотый: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,20 грн

: Райффайзен Банк : Доллар США: покупка — 41,50 грн, продажа — 41,80 грн Евро: покупка — 46,90 грн, продажа — 47,70 грн

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Курсы могут незначительно отличаться в зависимости от региона и конкретного отделения банка.

Курсы валют в обменниках

На наличном рынке обменные пункты предлагают следующие курсы:

Доллар США : покупка — 41,40 грн, продажа — 41,50 грн

: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,50 грн Евро : покупка — 47,25 грн, продажа — 47,45 грн

: покупка — 47,25 грн, продажа — 47,45 грн Польский злотый: покупка — 10,95 грн, продажа — 11,05 грн

Разница между покупкой и продажей (спред) остаётся в пределах нормы, однако может варьироваться в зависимости от региона и конкретного обменного пункта.

Курсы валют на межбанковском рынке

На межбанковском рынке наблюдаются следующие курсы:

Доллар США : покупка — 41,60 грн, продажа — 41,65 грн

: покупка — 41,60 грн, продажа — 41,65 грн Евро: покупка — 47,29 грн, продажа — 47,33 грн

Межбанковский рынок отражает реальные тенденции спроса и предложения валюты среди крупных финансовых учреждений и компаний. Стабильность на этом рынке свидетельствует о сбалансированной экономической ситуации в стране.

Факторы, влияющие на снижение курса гривны

Ослабление национальной валюты обусловлено рядом факторов:

Глобальные экономические тенденции : повышение процентных ставок в США делает доллар более привлекательным для инвесторов

: повышение процентных ставок в США делает доллар более привлекательным для инвесторов Внутренние экономические условия : снижение экспортных поступлений и увеличение спроса на импортные товары

: снижение экспортных поступлений и увеличение спроса на импортные товары Политическая нестабильность: неопределённость в международных отношениях влияет на доверие к национальной валюте

Эти факторы способствуют укреплению доллара и ослаблению гривны.

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