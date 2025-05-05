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Нацбанк Украины снизил курс гривны: доллар — 41,70 грн, евро — 47,31 грн, злотый — 11,07 грн. Актуальные курсы валют на 5 мая 2025 года.
Нацбанк Украины снизил курс гривны: доллар — 41,70 грн, евро — 47,31 грн, злотый — 11,07 грн. Актуальные курсы валют на 5 мая 2025 года.
Экономика
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Нацбанк снизил курс гривны: актуальный курс валют на 5 мая 2025

В начале новой недели украинский валютный рынок демонстрирует заметные изменения: гривна ослабла по отношению к основным мировым валютам. Национальный банк Украины установил новые официальные курсы, отражающие текущую экономическую ситуацию.

Это ослабление гривны может повлиять на стоимость импортных товаров и услуг, а также на финансовые планы граждан и бизнеса. В данной статье DNEWS рассмотрит актуальные курсы валют на 5 мая 2025 года и проанализирует возможные причины изменений.

Официальный курс НБУ на 5 мая 2025 года

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:

  • Доллар США — 41,7091 грн
  • Евро — 47,3127 грн
  • Польский злотый — 11,0696 грн

По сравнению с предыдущим банковским днём, курс доллара увеличился на 11,46 копейки, евро — на 23,19 копейки, а злотый — на 6,66 копейки.

Курсы валют в банках Украины

В различных банках Украины на 5 мая 2025 года установлены следующие курсы валют:

  • ПриватБанк:
    • Доллар США: покупка — 41,25 грн, продажа — 41,85 грн
    • Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн
  • Ощадбанк:
    • Доллар США: покупка — 41,20 грн, продажа — 41,80 грн
    • Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн
    • Польский злотый: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,20 грн
  • ПУМБ:
    • Доллар США: покупка — 41,40 грн, продажа — 42,00 грн
    • Евро: покупка — 47,10 грн, продажа — 47,80 грн
    • Польский злотый: покупка — 10,93 грн, продажа — 11,23 грн
  • Укргазбанк:
    • Доллар США: покупка — 40,20 грн, продажа — 41,80 грн
    • Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн
    • Польский злотый: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,20 грн
  • Райффайзен Банк:
    • Доллар США: покупка — 41,50 грн, продажа — 41,80 грн
    • Евро: покупка — 46,90 грн, продажа — 47,70 грн

Курсы могут незначительно отличаться в зависимости от региона и конкретного отделения банка.

Курсы валют в обменниках

На наличном рынке обменные пункты предлагают следующие курсы:

  • Доллар США: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,50 грн
  • Евро: покупка — 47,25 грн, продажа — 47,45 грн
  • Польский злотый: покупка — 10,95 грн, продажа — 11,05 грн

Разница между покупкой и продажей (спред) остаётся в пределах нормы, однако может варьироваться в зависимости от региона и конкретного обменного пункта.

Курсы валют на межбанковском рынке

На межбанковском рынке наблюдаются следующие курсы:

  • Доллар США: покупка — 41,60 грн, продажа — 41,65 грн
  • Евро: покупка — 47,29 грн, продажа — 47,33 грн

Межбанковский рынок отражает реальные тенденции спроса и предложения валюты среди крупных финансовых учреждений и компаний. Стабильность на этом рынке свидетельствует о сбалансированной экономической ситуации в стране.

Факторы, влияющие на снижение курса гривны

Ослабление национальной валюты обусловлено рядом факторов:

  • Глобальные экономические тенденции: повышение процентных ставок в США делает доллар более привлекательным для инвесторов
  • Внутренние экономические условия: снижение экспортных поступлений и увеличение спроса на импортные товары
  • Политическая нестабильность: неопределённость в международных отношениях влияет на доверие к национальной валюте

Эти факторы способствуют укреплению доллара и ослаблению гривны.

Ранее мы писали о том, нужно ли избавляться от валюты: прогноз курса на май 2025.

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