В начале новой недели украинский валютный рынок демонстрирует заметные изменения: гривна ослабла по отношению к основным мировым валютам. Национальный банк Украины установил новые официальные курсы, отражающие текущую экономическую ситуацию.
Это ослабление гривны может повлиять на стоимость импортных товаров и услуг, а также на финансовые планы граждан и бизнеса. В данной статье DNEWS рассмотрит актуальные курсы валют на 5 мая 2025 года и проанализирует возможные причины изменений.
Официальный курс НБУ на 5 мая 2025 года
Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют:
- Доллар США — 41,7091 грн
- Евро — 47,3127 грн
- Польский злотый — 11,0696 грн
По сравнению с предыдущим банковским днём, курс доллара увеличился на 11,46 копейки, евро — на 23,19 копейки, а злотый — на 6,66 копейки.
Курсы валют в банках Украины
В различных банках Украины на 5 мая 2025 года установлены следующие курсы валют:
- ПриватБанк:
- Доллар США: покупка — 41,25 грн, продажа — 41,85 грн
- Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн
- Ощадбанк:
- Доллар США: покупка — 41,20 грн, продажа — 41,80 грн
- Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн
- Польский злотый: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,20 грн
- ПУМБ:
- Доллар США: покупка — 41,40 грн, продажа — 42,00 грн
- Евро: покупка — 47,10 грн, продажа — 47,80 грн
- Польский злотый: покупка — 10,93 грн, продажа — 11,23 грн
- Укргазбанк:
- Доллар США: покупка — 40,20 грн, продажа — 41,80 грн
- Евро: покупка — 46,70 грн, продажа — 47,70 грн
- Польский злотый: покупка — 10,60 грн, продажа — 11,20 грн
- Райффайзен Банк:
- Доллар США: покупка — 41,50 грн, продажа — 41,80 грн
- Евро: покупка — 46,90 грн, продажа — 47,70 грн
Курсы могут незначительно отличаться в зависимости от региона и конкретного отделения банка.
Курсы валют в обменниках
На наличном рынке обменные пункты предлагают следующие курсы:
- Доллар США: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,50 грн
- Евро: покупка — 47,25 грн, продажа — 47,45 грн
- Польский злотый: покупка — 10,95 грн, продажа — 11,05 грн
Разница между покупкой и продажей (спред) остаётся в пределах нормы, однако может варьироваться в зависимости от региона и конкретного обменного пункта.
Курсы валют на межбанковском рынке
На межбанковском рынке наблюдаются следующие курсы:
- Доллар США: покупка — 41,60 грн, продажа — 41,65 грн
- Евро: покупка — 47,29 грн, продажа — 47,33 грн
Межбанковский рынок отражает реальные тенденции спроса и предложения валюты среди крупных финансовых учреждений и компаний. Стабильность на этом рынке свидетельствует о сбалансированной экономической ситуации в стране.
Факторы, влияющие на снижение курса гривны
Ослабление национальной валюты обусловлено рядом факторов:
- Глобальные экономические тенденции: повышение процентных ставок в США делает доллар более привлекательным для инвесторов
- Внутренние экономические условия: снижение экспортных поступлений и увеличение спроса на импортные товары
- Политическая нестабильность: неопределённость в международных отношениях влияет на доверие к национальной валюте
Эти факторы способствуют укреплению доллара и ослаблению гривны.
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