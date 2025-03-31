НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов

С 31 марта Национальный банк Украины обновил перечень валют, для которых устанавливается официальный курс гривны. В новый список не вошли валюты, которые не используются для торговли. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на НБУ.

В частности, изменена периодичность установления официального курса для таких валют, как алжирский динар, баты, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малазийский ринггит, саудовский риял, сербский динар, тунисский динар. Эти валюты теперь будут иметь официальный курс не раз в месяц, а ежедневно.

Кроме того, из перечня валют, к которым будет определяться официальный курс, исключены российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский манат и узбекский сум.

НБУ уточнил, что новые правила касаются только валют 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, а также валют стран, которые обеспечивали более 95% товарооборота с Украиной. Перечень для ежедневного установления курса гривны теперь будет включать 41 валюту и СПЗ (специальные права заимствования).

Эти изменения не касаются курса гривны к доллару США. Он, как и ранее, будет рассчитываться по сделкам на межбанковском валютном рынке и публиковаться в 15:30 на следующий день. Курс гривны к другим валютам будет определяться на основе курса доллара к этим валютам на международном рынке.

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