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Экономика
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Nintendo рассказала о преимуществах новых виртуальных картриджей для консоли Switch (ВИДЕО)

Множество различных виртуальных игровых виртуальных (цифровых) картриджей в скором времени появится в специальном разделе магазина eShop от Nintendo.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал Nintendo of America, японской компанией анонсировано внедрение цифровых картриджей в рамках системы Direct, позволяющей комфортно обмениваться играми на консоли Switch.

В частности, в системе можно управлять всеми приобретенными играми и передавать их пользователям других консолей, для чего «гаджеты» необходимо связать между собой, а затем выполнить перенос. Впрочем, после таких действий игра появится на втором Nintendo Switch, но пропадет на первом устройстве.

Также в определенном разделе можно временно открыть доступ к игре одному из членов семейной группы, но максимальная продолжительность «аренды» картриджа составляет 14 дней (по истечении срока «тайтл» автоматически вернется на устройство владельца).

В компании отмечают, что цифровые картриджи сделают покупку игр в магазине eShop более гибкой, поскольку геймеры смогут обмениваться играми, которые, к тому же, легко перенести на Switch 2.

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