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Экономика
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Nintendo сообщила сроки выхода, характеристики и стоимость консоли Switch 2 (ВИДЕО)

Пока японская компания Nintendo продала более 150 млн штук первой версии Switch, ставящей приставку в один ряд с Nintendo DS и Sony PlayStation 2.

Nintendo повідомила терміни виходу, характеристики та вартість консолі Switch 2 (ВІДЕО)

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал Nintendo UK, выход игровой консоли Switch 2 запланирован на 5 июня 2025 года.

Стоимость базового устройства составит 450 долларов США, а за отдельный комплект Switch 2 с новой игрой «Mario Kart World» необходимо будет доплатить 50 долларов США — цена на набор установлена в 500 долларов США.

Консоль будут поставляться с контроллерами Joy-Con 2 (можно использовать как манипулятор мышь), док-станцией, кабелями HDMI и USB-C, а также адаптером. Также Switch 2 сможет похвастаться 7,9-дюймовым жидкокристаллическим HDR-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления до 120 кадров/секунда.

Кроме того, в Switch 2 интегрируют «специальный GPU/CPU процессор» от Nvidia, 256 гигабайт постоянной флеш-памяти UFS-стандарта (в первой версии — 32 гигабайта) и оснастят двумя портами USB-C для подключения аксессуаров и зарядки. При подключении консоли к «усиленной» охлаждением док-станции, система позволит играть с разрешением до 4K за 60 кадров/секунда.

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