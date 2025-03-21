Ночью кафиры выпустили по Киеву почти полсотни беспилотников — КМВА

Ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами, в КМВА сообщили, что по столице враг выпустил почти полсотни беспилотников.

В ночь на пятницу, 21 марта, оккупационные войска Российской Федерации в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотниками. В Киевской городской военной администрации отметили, что воздушная тревога продолжалась в течение 2 часов 32 минут – с 23:16 до 01:49.

Взрывы начались в Киеве после 01:00, работала ПВО, пишет издание «Kreschatic».

В КМВА сообщили, что на подступах к городу и в воздушном пространстве Киева зафиксировали 47 российских беспилотников, из них 27 дронов уничтожили силы противовоздушной обороны. Остальные БПЛА были локационно потеряны или покинули воздушное пространство столицы.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, повреждений и пострадавших в результате дроновой атаки нет.

Отметим, что под ударом БПЛА оказалась также Одесса, в городе частично исчез свет, известно о 3 раненых.