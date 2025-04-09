Ночью кафиры ударили дронами по Днепру, глава ОВА сообщил о последствиях атаки (ФОТО)

Российские захватчики ночью массированно атаковали беспилотниками Днепр, начальник областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о последствиях удара.

В ночь на среду, 9 апреля, оккупационная армия Путина массированно атаковала дронами Днепропетровщину, в частности, нанесла удар по областному центру. Начальник ОВА сообщил, что в результате обстрела 15 человек получили ранения, 8 из них остаются в медучреждениях, пишет издание Kreschatic.

Последствия атаки БПЛА на Днепр Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, в городе повреждены 4 многоэтажки, 15 частных домов, изуродованы почти 20 автомобилей. Лисак отметил, что также зафиксированы разрушения на территории нескольких предприятий, разбита инфраструктура и административное здание.

Последствия атаки БПЛА на Днепр Фото – t.me/dsns_telegram

Чиновник добавил, что спасатели ликвидировали все возгорания, возникшие в результате ударов БПЛА. Глава областной военной администрации опубликовал кадры последствий дроновой атаки на Днепр.

Как сообщалось, в Харькове будут судить агента ФСБ РФ. Обвиняемый застрелил военнослужащего, совершил диверсии в важных учреждениях города, покушался на главу Дергачевской МВА и планировал убийство начальника ОВА Олега Синегубова.