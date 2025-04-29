Валютный рынок Украины подошёл к маю 2025 года на фоне высокой неопределённости. Влияние экспорта, политических решений Запада и новых экономических реалий уже ощущается. Многие украинцы задаются вопросом: какой прогноз курса, стоит ли избавляться от долларов и евро или всё же лучше сохранить валютные запасы? Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на 24TV.

Понимание прогнозов на май поможет принять более взвешенное решение о дальнейших действиях. Разберём, чего ожидать от курса валют в начале и в течение всего месяца.

Курс гривны в начале мая: ожидания экспертов

Аналитики отмечают, что курс гривны в начале мая будет оставаться в пределах привычных коридоров. Значительных обвалов или скачков не прогнозируется.

Следует учитывать, что рынок будет находиться под влиянием сразу нескольких факторов.

Курс гривны и внешние факторы

Экспортные поступления останутся одним из основных источников валюты для Украины. Они будут поддерживать гривню на стабильном уровне.

Также важную роль сыграет поведение западных партнёров. Решения по продлению или прекращению экономической помощи Украине могут повлиять на валютный рынок.

Колебания курса в течение одной недели могут составить от 1% до 1,5% от стартового значения, что в условиях текущей ситуации считается допустимым диапазоном.

Курс доллара в мае: возможный рост на фоне нестабильности

Доллар остаётся главной валютой накопления для многих украинцев. Его поведение в мае будет особенно внимательно отслеживаться.

Прогнозы банков свидетельствуют о вероятном росте курса доллара в пределах 1% к концу месяца.

Факторы, влияющие на курс доллара

На курс доллара будут влиять:

динамика экспорта товаров из Украины

решения США по новым пакетам помощи

колебания мировых рынков

сезонные факторы, связанные с началом туристического сезона

Эксперты советуют не паниковать при небольших колебаниях, поскольку рынок сохранит относительно стабильную структуру.

Курс евро в мае: сохраняется диапазон 45–48 гривен

Европейская валюта в начале мая также демонстрирует стабильность. Прогнозы показывают, что курс евро будет удерживаться в диапазоне от 45 до 48 гривен за единицу.

Эта тенденция характерна как для межбанка, так и для наличного рынка.

Что может изменить ситуацию с евро

На курс евро могут повлиять следующие события:

окончание действия экономических льгот ЕС для украинских товаров

подписание нового ресурсного соглашения между Украиной и США

возможное введение новых пошлин США против Европы, что способно повлиять на глобальные валютные потоки

Эти факторы способны вызвать дополнительные колебания в цене евро в мае.

Что делать с валютой в мае: советы экспертов

Финансовые консультанты рекомендуют избегать эмоциональных решений. Продажа валюты без объективной необходимости может привести к потерям в будущем.

Лучше придерживаться выверенной стратегии, основываясь на текущих прогнозах и личных финансовых целях.

Основные рекомендации

не избавляться от валюты в спешке

диверсифицировать сбережения в разные валюты

при необходимости обменивать только часть средств

следить за официальными курсами и макроэкономическими новостями

Сохранение части накоплений в валюте поможет обезопасить средства от возможных внутренних кризисов.

Ранее мы писали о том, чем криптовалюта отличается от электронных денег: е-гривна и другая электронная валюта.