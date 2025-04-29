Вторник, 29 апреля, 2025
17.1 C
Киев
type here...
Прогноз курса валют - доллара и евро в Украине на май 2025: чего ожидать от валютного рынка и стоит ли избавляться от валюты.
Прогноз курса валют - доллара и евро в Украине на май 2025: чего ожидать от валютного рынка и стоит ли избавляться от валюты.
Экономика
Время чтения 1 мин.

Нужно ли избавляться от валюты: прогноз курса на май 2025

Валютный рынок Украины подошёл к маю 2025 года на фоне высокой неопределённости. Влияние экспорта, политических решений Запада и новых экономических реалий уже ощущается. Многие украинцы задаются вопросом: какой прогноз курса, стоит ли избавляться от долларов и евро или всё же лучше сохранить валютные запасы? Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на 24TV.

Понимание прогнозов на май поможет принять более взвешенное решение о дальнейших действиях. Разберём, чего ожидать от курса валют в начале и в течение всего месяца.

Курс гривны в начале мая: ожидания экспертов

Аналитики отмечают, что курс гривны в начале мая будет оставаться в пределах привычных коридоров. Значительных обвалов или скачков не прогнозируется.

Следует учитывать, что рынок будет находиться под влиянием сразу нескольких факторов.

Курс гривны и внешние факторы

Экспортные поступления останутся одним из основных источников валюты для Украины. Они будут поддерживать гривню на стабильном уровне.

Также важную роль сыграет поведение западных партнёров. Решения по продлению или прекращению экономической помощи Украине могут повлиять на валютный рынок.

Колебания курса в течение одной недели могут составить от 1% до 1,5% от стартового значения, что в условиях текущей ситуации считается допустимым диапазоном.

Курс доллара в мае: возможный рост на фоне нестабильности

Доллар остаётся главной валютой накопления для многих украинцев. Его поведение в мае будет особенно внимательно отслеживаться.

Прогнозы банков свидетельствуют о вероятном росте курса доллара в пределах 1% к концу месяца.

Факторы, влияющие на курс доллара

На курс доллара будут влиять:

  • динамика экспорта товаров из Украины
  • решения США по новым пакетам помощи
  • колебания мировых рынков
  • сезонные факторы, связанные с началом туристического сезона

Эксперты советуют не паниковать при небольших колебаниях, поскольку рынок сохранит относительно стабильную структуру.

Курс евро в мае: сохраняется диапазон 45–48 гривен

Европейская валюта в начале мая также демонстрирует стабильность. Прогнозы показывают, что курс евро будет удерживаться в диапазоне от 45 до 48 гривен за единицу.

Эта тенденция характерна как для межбанка, так и для наличного рынка.

Что может изменить ситуацию с евро

На курс евро могут повлиять следующие события:

  • окончание действия экономических льгот ЕС для украинских товаров
  • подписание нового ресурсного соглашения между Украиной и США
  • возможное введение новых пошлин США против Европы, что способно повлиять на глобальные валютные потоки

Эти факторы способны вызвать дополнительные колебания в цене евро в мае.

Что делать с валютой в мае: советы экспертов

Финансовые консультанты рекомендуют избегать эмоциональных решений. Продажа валюты без объективной необходимости может привести к потерям в будущем.

Лучше придерживаться выверенной стратегии, основываясь на текущих прогнозах и личных финансовых целях.

Основные рекомендации

  • не избавляться от валюты в спешке
  • диверсифицировать сбережения в разные валюты
  • при необходимости обменивать только часть средств
  • следить за официальными курсами и макроэкономическими новостями

Сохранение части накоплений в валюте поможет обезопасить средства от возможных внутренних кризисов.

Ранее мы писали о том, чем криптовалюта отличается от электронных денег: е-гривна и другая электронная валюта.

Горячее за неделю

Статьи

Как продлить мужскую фертильность: что влияет, какие риски и ключевые факторы

0
Мужская фертильность зависит от питания, стресса, гормонов и экологии. Как сохранить способность к зачатию и что влияет на мужской потенциал.
Общество

Какой лунный день 23 апреля 2025: точный астрологический прогноз для каждого

0
Точный лунный календарь на 23 апреля 2025: как провести день по знакам зодиака и сохранить гармонию. Как провести этот лунный день.
Статьи

Под какой подмышкой правильная температура: где измерять точнее и почему это важно

0
Измерение температуры тела подмышкой — самый распространённый способ, особенно...
Статьи

Как очень круто назвать кошку: 10 необычных имён со смыслом и характером

0
Хотите крутое имя для кошки? Вдохновляющая подборка из 10 необычных идей, как назвать кошку: с характером, смыслом и любовью к жизни.
Общество

Сильные магнитные бури накроют Землю 30 апреля и 1 мая 2025: предупреждение и практические советы

0
30 апреля и 1 мая 2025 ожидаются сильные магнитные бури. Как метеозависимым подготовиться к пику солнечной активности и сохранить здоровье.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Где находится самая низкая точка Земли над уровнем моря
Следующая статья
Почему, когда начинаешь кушать, текут сопли: реальная проблема или случайное явление

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Искусственные покрытия для футбольных полей и теннисных площадок 

0
Существует несколько типов искусственных покрытий для футбольных полей, и каждый из них имеет свои особенности.

Какой цвет-талисман по знаку зодиака: личная палитра удачи и энергии

0
Какой цвет-талисман по знаку зодиака? Узнайте свою палитру удачи, как её использовать и какой оттенок усиливает личную энергию и уверенность.

Как выбрать вкусное и спелое манго: известные сорта и польза для здоровья

0
Как выбрать спелый и вкусный манго? Узнайте, на что смотреть при покупке, какие сорта самые ароматные и в чём польза манго для здоровья.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.