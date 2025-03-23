Обмеження на електропостачання в Києві та області сьогодні 24 березня: графіки відключення

У Києві та області ситуація з електропостачанням стабільна, але у разі змін графіки обмежень оновлюватимуться на сайтах ДТЕК та Укренерго.

24 березня для побутових споживачів відключення електроенергії не прогнозуються. Енергетики продовжують утримувати ситуацію під контролем, попри навантаження на систему. Укренерго зазначає, що наразі застосування графіків стабілізаційних відключень для населення не передбачається. Однак просять жителів зберігати помірне споживання світла у пікові години з восьмої ранку до десятої вечора.

Для промислових підприємств та бізнесу можливі окремі обмеження. Їх можуть застосовувати в разі зростання споживання або за технічної потреби. Така ситуація буде залежати від балансу в енергосистемі протягом дня. Щоб уникнути навантаження, компанії закликають раціонально використовувати обладнання, особливо в години пікового попиту. У разі змін у розкладі відключень інформація буде оновлюватися.

Кияни можуть перевірити актуальну інформацію щодо ситуації з електропостачанням на сайті ДТЕК Київські електромережі. Жителям Київської області варто звертатися до ресурсу ДТЕК Київські регіональні електромережі. Там оперативно оновлюються графіки і публікуються важливі повідомлення.

Паралельно Міністерство енергетики повідомило, що Нідерланди виділяють Україні 65 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. Кошти спрямують на ремонтні роботи в межах підготовки до нового опалювального сезону. Частина фінансування піде на покриття термінових потреб, зокрема на відновлення пошкодженої інфраструктури. Це дозволить підвищити стійкість енергосистеми в умовах тривалих викликів.

Нагадаємо, раніше ми писали про графіки відключення світла в Києві та Київській області 23 березня.