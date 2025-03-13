Ограничение электроснабжения в Днепре и области 14 марта: актуальная ситуация

Энергосистема Украины приспосабливается к изменению сезонного потребления, поэтому для ее стабильной работы призывают использовать электроприборы в дневное время, когда работает солнечная генерация.

По состоянию на 14 марта в Днепре и области не предусмотрены ограничения электроснабжения для бытовых потребителей. Тем не менее, ситуация остается переменной, поэтому важно следить за обновлениями от энергетических операторов. Жители Днепра могут получать актуальную информацию на сайте ДТЭК Днепровские электросети. В случае изменений энергетики будут оперативно информировать о возможных корректировках в режиме подачи электроэнергии.

С начала марта изменился подход к потреблению электроэнергии. Если зимой рекомендовано включать мощные электроприборы ночью, то сейчас советуют делать это в дневные часы. Причина – значительный рост генерации солнечных электростанций. В 2024 году в Украину импортировано вдвое больше солнечных панелей, чем в 2023 году, что позволило повысить уровень альтернативной энергетики. Благодаря этому в середине дня в энергосистеме появляется переизбыток мощности, который необходимо эффективно использовать.

Мартовское потепление вместе с еще работающим централизованным отоплением привело к снижению энергопотребления в дневное время. Жители частных домов и предприятия, установившие солнечные панели, частично или полностью отказались от использования электроэнергии из общей сети. Некоторые даже отдают излишки обратно в систему. Промышленные солнечные электростанции тоже вышли на пиковые показатели. В солнечную погоду генерация таких объектов выросла в разы, создавая профицит мощности в дневной период.

Чтобы избежать принудительного ограничения генерации возобновляемых источников энергии, энергетики призывают граждан использовать мощные электроприборы в промежуток с 10:00 до 18:00. Это позволит оптимизировать нагрузку на энергосистему и снизит риск ее перегрузки в вечерние часы. Актуальные обновления о состоянии сети можно найти на официальных страницах операторов.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света во Львове и области 13 марта.