Ограничение электроснабжения в Днепре и области 18 марта: графики отключения

Из-за обстрелов энергосистемы и роста потребления возможны временные ограничения для бизнеса, поэтому важно экономно использовать электроэнергию в пиковые часы.

18 марта в Днепре и Днепропетровской области бытовые потребители обеспечены электроэнергией без ограничений. В то же время ситуация в энергосистеме остается сложной из-за последствий обстрелов инфраструктуры. Из-за роста потребления и необходимости стабилизации сети могут применяться ограничения для промышленных предприятий и бизнеса. Жителей региона призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы, чтобы избежать дополнительной нагрузки на систему.

В ночь на 17 марта враг совершил очередную атаку на энергетические объекты, что повлекло за собой обесточивание части потребителей в разных регионах. Благодаря оперативной работе энергетиков электроснабжение удалось восстановить почти 17 тысяч домохозяйств. Несмотря на это, последствия обстрелов еще ликвидируют, а поврежденное оборудование требует дополнительного ремонта. Для поддержания стабильной работы энергосистем операторы вынуждены вводить временные ограничения для отдельных категорий потребителей.

По состоянию на утро 17 марта уровень потребления электроэнергии вырос из-за похолодания и неблагоприятных условий, что снизило эффективность работы солнечных электростанций. Для промышленности и бизнеса временно применялось ограничение мощности, однако критическая инфраструктура и предприятия, импортирующие более 60% электроэнергии, работают в штатном режиме. Украинцев призывают минимизировать использование мощных электроприборов в пиковые часы, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Энергетики продолжают возобновляемые работы, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение по всей стране. В то же время ситуация может меняться, поэтому жителям Днепра и области советуют следить за обновлением на официальных ресурсах энергетических компаний, а именно на сайте ДТЭК Днепровские электросети, там вы найдете информацию о возможных отключениях.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Одессе и Одесской области 17 марта.