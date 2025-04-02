Ограничения на электроснабжение в Киеве и Киевской области сегодня 2 апреля: графики отключения

Несмотря на отсутствие отключений для населения, ситуация с электроснабжением остается напряженной, поэтому каждое экономное использование электроэнергии помогает стабилизировать энергосистему страны.

На 2 апреля отключения электроэнергии для бытовых потребителей не планируются. В системе сохраняется высокий уровень потребления, поэтому ограничения возможны для промышленных объектов и бизнеса. Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденной инфраструктуры после атак, так что ситуация может изменяться в течение дня. Важно следить за обновлениями на официальных ресурсах.

В Киеве актуальная информация о возможных отключениях доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители области могут следить за ситуацией на портале ДТЭК Киевские региональные электросети. Энергетики просят граждан ограничить потребление в часы пиковой нагрузки и одновременно включать мощную технику. Это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать непредвиденных сбоев.

Сегодня сохраняется потребность в экономном пользовании электроэнергией на протяжении всего дня. Особенно важно следовать советам не включать несколько мощных приборов с 9:00 до 21:00. Напомним, что энергосистема Украины находится в состоянии стабилизации после ракетных обстрелов, и каждый потребитель может повлиять на ее равновесие. Даже минимальное уменьшение нагрузки имеет значение.

Если ситуация изменится, сообщат об этом дополнительно. Аварийные отключения возможны только в случае резкого скачка нагрузки или новых повреждений. Подписывайтесь на обновления в социальных сетях Укрэнерго в Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn, чтобы не пропустить важную информацию о состоянии энергосистемы.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 2 апреля.