Ограничения на электроснабжение в Киеве и Киевской области сегодня 9 апреля: графики отключения

Ситуация с электроснабжением остается стабильной, но из-за похолодания растет потребление – экономное использование электроэнергии остается критически важным.

На 9 апреля для бытовых потребителей электроэнергии в Киеве и Киевской области ограничения не предусмотрены. Подача света производится стабильно, но украинцев призывают к экономному использованию электроэнергии, особенно в вечерние часы. В то же время, представители энергетических компаний не исключают возможных ограничений для промышленных потребителей. В случае перемен ситуации обещают информировать дополнительно.

Уровень потребления электроэнергии в стране остается высоким. 8 апреля утром показатели были на 2,3% выше, чем в это же время накануне. Такая динамика связана с похолоданием на всей территории Украины. Кроме того, в ряде регионов облачная погода, что снижает эффективность работы солнечных электростанций. Наибольший пик нагрузки на энергосистему был зафиксирован вечером 7 апреля, когда потребление превысило уровень предыдущего рабочего дня на 14,3%.

Несмотря на то, что ограничения на электроснабжение пока не применяются, энергетики просят соблюдать режим экономного потребления. Особенно это касается времени с 8:00 до 21:00. В этот период желательно не использовать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сеть. Такой подход поможет стабилизировать работу энергосистемы, которая до сих пор приходит в себя после недавних ракетных атак.

Для жителей столицы актуальная информация по электроснабжению обновляется на сайте ДТЭК Киевские электросети. Жителям области следует обращаться к ресурсу ДТЭК Киевские региональные электросети. Также следует следить за обновлением на официальных страницах вашего облэнерго в социальных сетях, чтобы оперативно узнавать возможные изменения в работе энергосистемы.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 8 апреля.