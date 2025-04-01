Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 1 апреля: графики отключения

На сегодняшний день для бытовых потребителей отключение электроэнергии не прогнозируется, но для промышленных потребителей возможны ограничения, поэтому важно следить за актуальной информацией.

Сегодня, 1 апреля, для бытовых потребителей в Киеве и Киевской области отключений электроэнергии не прогнозируется. В то же время, для промышленных предприятий и бизнеса возможны ограничения, поэтому потребителям следует внимательно следить за обновлениями информации. В целом энергосистема работает стабильно, но ситуация может изменяться, поэтому важно регулярно проверять актуальные данные.

Сейчас наблюдается рост потребления электроэнергии, вызванный началом рабочей недели, а также погодными условиями, в частности облачностью, влияющей на эффективность работы солнечных электростанций. Вечером с 17:00 до 21:00 потребление энергии достигает пиковых значений, поэтому в настоящее время рекомендуется экономно использовать электроприборы. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему.

Необходимость в экономии электроэнергии возникает из-за роста потребления и постоянного восстановления энергетической инфраструктуры после массированных атак. Потребителям советуют избегать включения нескольких мощных устройств одновременно, особенно в период вечернего пика. Это позволит избежать возможных проблем с электроснабжением.

Для киевлян актуальная информация доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети. Обновления на этих платформах помогут своевременно узнать какие-либо изменения в графиках отключений.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 31 марта.