Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 14 марта: графики отключения

Ситуация в энергосистеме остается контролируемой, но для стабильной работы электросетей украинцам рекомендуют экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы.

По состоянию на 14 марта никакие ограничения электроснабжения для бытовых потребителей не прогнозируются. В то же время, ситуация с энергопотреблением остается динамичной, поэтому важно следить за обновлениями от операторов распределительных сетей. В Киеве актуальную информацию можно найти на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жителям области следует обращать внимание на обновление от ДТЭК Киевские региональные электросети.

Энергопотребление в Украине продолжает расти, что связано с пасмурной погодой и снижением эффективности солнечных электростанций. Вчера уровень потребления был на 1,9% выше, чем в предыдущий день. Украинская энергосистема все еще приходит в себя от последствий последних массированных атак, поэтому аварийно-восстановительные работы продолжаются. Это влияет на стабильность электроснабжения, особенно для промышленности и бизнеса.

Несмотря на отсутствие прогнозируемых отключений для населения, украинцев призывают к экономному использованию электроэнергии. Чтобы избежать перегрузки системы, рекомендуется не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 8:00 до 22:00. Самое оптимальное время для использования электроэнергии – дневной период с 10:00 до 18:00, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 13 марта.