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Экономика
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Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 16 марта: графики отключения

Украинские энергетики каждый день работают над стабильностью электросетей, но ответственное потребление электроэнергии остается важным для каждого.

На сегодня для бытовых потребителей Киева и области отключения электроэнергии не предусмотрены. Однако для бизнеса и промышленных предприятий возможны временные ограничения, о чем будет сообщено дополнительно. Жителям столицы рекомендуется следить за обновлением на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жителям Киевской области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.

Из-за роста нагрузки на энергосистему призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Важно избегать одновременного использования мощных электроприборов в пиковые часы с 8:00 до 22:00. Это позволит снизить риск аварийных ситуаций и обеспечит стабильную работу энергетической инфраструктуры.

Минувшей ночью россия совершила очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены энергосети в Днепропетровской и Одесской областях, что повлекло за собой обесточивание части населенных пунктов. Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и минимизировать последствия ударов.

Украинские энергетики продолжают бороться за стабильность энергосистемы в условиях постоянных атак. Несмотря на сложную ситуацию, продолжаются работы по восстановлению и укреплению инфраструктуры. Важно сохранять энергосбережение и оперативно реагировать на официальные сообщения о возможных изменениях в графиках электроснабжения.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и области 15 марта.

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