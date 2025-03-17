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Экономика
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Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 18 марта: графики отключения

Из-за роста потребления и последствий атак энергетики призывают к экономному использованию электроэнергии, особенно в пиковые часы, чтобы избежать аварийных отключений.

18 марта для бытовых потребителей в Киеве и Киевской области отключения электроэнергии не прогнозируются. Однако из-за роста потребления и последствий ночных атак на энергетическую инфраструктуру возможны ограничения для промышленных предприятий и бизнеса. Жителей столицы просят рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы во избежание дополнительных нагрузок на сеть.

Обновление состояния энергосистемы и возможных изменений в графиках можно найти на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.

Минувшей ночью в результате вражеской атаки на энергетические объекты в нескольких регионах страны произошло обесточивание части потребителей. Ремонтные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения, однако ситуация остается напряженной. Потребление электроэнергии существенно возросло, и сегодня утром уровень использования был на 3,1% выше, чем в это же время. Основными причинами стали похолодание и облачная погода, повлиявшая на работу солнечных электростанций.

Из-за сложного состояния энергосистемы сегодня с 06.00 до 09.00 во всех регионах Украины уже применялись ограничения мощности для промышленности и бизнеса. По состоянию на сегодняшний день такие меры не действуют, однако энергетики настойчиво призывают граждан к экономному использованию электроэнергии. Особенно важно не включать несколько мощных приборов одновременно в вечерние часы с 16:00 до 20:00, когда нагрузка на сеть самая высокая.

Операторы систем распределения рекомендуют следить за официальными обновлениями, ведь ситуация может изменяться. В случае необходимости о введении дополнительных мер потребителей сообщат заблаговременно. Для получения актуальной информации следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего облэнерго.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 17 марта.

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