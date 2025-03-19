Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 20 марта: графики отключения

Официальные источники подтверждают, что в настоящее время не предусматривается введение ограничений для бытовых потребителей.

20 марта в Украине ситуация с электроснабжением остается стабильной. В то же время, для промышленных предприятий и бизнеса возможны временные ограничения в использовании электроэнергии, поэтому важно следить за актуальными обновлениями информации.

В условиях увеличения потребления электроэнергии из-за облачной погоды и снижения эффективности работы солнечных электростанций в некоторых регионах особое внимание уделяется экономному использованию электричества. Особенно важно избегать одновременного включения нескольких мощных бытовых приборов, что может вызвать дополнительную нагрузку на энергосистему в часы пиковых нагрузок, с 16:00 до 20:00.

Согласно последним данным, потребление электроэнергии в Украине за минувшие сутки повысилось на 3,4%. Такая тенденция связана с похолоданием в отдельных регионах, что, в свою очередь, увеличило потребность в энергии для обогрева. Энергетические компании продолжают работу над восстановлением инфраструктуры, пострадавшей из-за ракетно-дроновых атак, и улучшением состояния энергосистемы.

Важно отметить, что информация об ограничениях на электроснабжение для столичных жителей доступна на официальном сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей Киевской области – на ресурсах ДТЭК Киевские региональные электросети. Поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления, чтобы быть в курсе изменений и возможных ограничений.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 19 марта.