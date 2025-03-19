Среда, 19 марта, 2025
6.5 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 20 марта: графики отключения

Официальные источники подтверждают, что в настоящее время не предусматривается введение ограничений для бытовых потребителей.

20 марта в Украине ситуация с электроснабжением остается стабильной. В то же время, для промышленных предприятий и бизнеса возможны временные ограничения в использовании электроэнергии, поэтому важно следить за актуальными обновлениями информации.

В условиях увеличения потребления электроэнергии из-за облачной погоды и снижения эффективности работы солнечных электростанций в некоторых регионах особое внимание уделяется экономному использованию электричества. Особенно важно избегать одновременного включения нескольких мощных бытовых приборов, что может вызвать дополнительную нагрузку на энергосистему в часы пиковых нагрузок, с 16:00 до 20:00.

Согласно последним данным, потребление электроэнергии в Украине за минувшие сутки повысилось на 3,4%. Такая тенденция связана с похолоданием в отдельных регионах, что, в свою очередь, увеличило потребность в энергии для обогрева. Энергетические компании продолжают работу над восстановлением инфраструктуры, пострадавшей из-за ракетно-дроновых атак, и улучшением состояния энергосистемы.

Важно отметить, что информация об ограничениях на электроснабжение для столичных жителей доступна на официальном сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей Киевской области – на ресурсах ДТЭК Киевские региональные электросети. Поэтому рекомендуется регулярно проверять обновления, чтобы быть в курсе изменений и возможных ограничений.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 19 марта.

Горячее за неделю

Статьи

Пользователи сети выбрали лучшего актера ХХ века: неожиданный лидер

0
На популярном ресурсе ListChallenges провели масштабное голосование, где...
Общество

Дождь, мокрый снег и мороз до -5: прогноз погоды в Украине на 18 марта.

0
Новая рабочая неделя в Украине не сулит существенных погодных...
Статьи

К чему снится еда: скрытый смысл сновидений

0
Сновидения о еде могут иметь глубокое содержание, отражая...
Статьи

Почему собака воет: народные поверья и их толкование

0
Собаки всегда были окуты мистическими верованиями, и их...
Экономика

В Деснянском районе Киева на территории школы зафиксировали падение обломков беспилотника — КМВА

0
Во вторник утром, 18 марта, российские оккупанты атаковали столицу...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Смерти Джина Гэкмена: загадочный звонок в скорую меняет хронологию событий
Следующая статья
Почему чтение – это больше, чем просто развлечение?

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Кабмин расширил перечень лиц, которые могут выезжать за границу: кому теперь разрешен и какие условия

0
Кабмин принял новые изменения в правила пересечения границы....

Почему нельзя есть с ножа: предрассудки или здравый смысл

0
С давних времен люди придавали особое значение повседневным...

Современные технологии и онлайн игры: развитие и перспективы

0
Онлайн игры стали неотъемлемой частью цифрового развлечения в...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.