Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 28 марта: графики отключения

Потребителям Киева и области следует следить за обновлением возможных ограничений электроснабжения, поскольку ситуация в энергосистеме может изменяться.

На сегодняшний день, 28 марта, отключение электроэнергии для бытовых потребителей не прогнозируется. Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. В случае изменения ситуации или необходимости ограничения энергопотребления для населения соответствующая информация будет опубликована дополнительно.

Однако для промышленных предприятий и бизнеса возможны ограничения. В этих случаях рекомендуется внимательно следить за обновлением информации на официальных ресурсах. Для киевлян актуальная информация о возможных ограничениях доступна на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.

Энергосистема страны сейчас находится в процессе восстановления после массированных ракетных атак, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. В этот период по-прежнему важно экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы с 17:00 до 21:00, когда наблюдается наибольшая нагрузка на сеть.

Также следует учитывать, что солнечные электростанции работают эффективнее всего в промежутке с 10:00 до 15:00. Это оптимальное время для использования мощных электроприборов, что позволит снизить нагрузку на энергосистему и помочь сберечь стабильность электроснабжения в целом.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 27 марта.