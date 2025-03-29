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Экономика
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Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 30 марта: графики отключения

В настоящее время бытовые потребители в Киеве и области имеют стабильное электроснабжение, однако ситуация может измениться в любой момент, поэтому следует следить за официальными обновлениями и соблюдать правила экономного использования энергии.

По состоянию на 30 марта, применение графиков стабилизационных или аварийных отключений для бытовых потребителей в Киеве и области не предусматривается. Система работает в пределах допустимой нагрузки, но энергетики призывают не терять бдительность. Потребление электроэнергии остается высоким, особенно вечером, поэтому просят избегать одновременного использования нескольких мощных приборов между 17:00 и 21:00.

Несмотря на отсутствие отключений для домохозяйств, для промышленности и бизнеса возможно частичное ограничение электроснабжения. Такие мероприятия осуществляются точечно в зависимости от ситуации в региональных энергосистемах. Представители предприятий должны следить за оперативными обновлениями и при необходимости адаптировать графики работы. Изменения могут вводиться без предупреждения, если ситуация в сети внезапно усложнится.

Для жителей столицы актуальную информацию о возможных отключениях публикуют на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители области могут следить за ситуацией на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Эти ресурсы регулярно обновляются, поэтому следует проверять их несколько раз в день. Также в социальных сетях энергетических компаний доступны сообщения с оперативной информацией.

Одновременно с поддержанием стабильности в сетях идет усиление защиты критической энергетической инфраструктуры. Представители НЭК «Укрэнерго» и Европейского инвестиционного банка посетили одну из высоковольтных подстанций, где осмотрели построенные антидроновые укрытия. ЕИБ предоставил 86 миллионов евро на их строительство. Общее пособие с начала вторжения уже превысило 136 миллионов евро, и сотрудничество продолжается для укрепления энергетической системы.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 29 марта.

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