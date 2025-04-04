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Экономика
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Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 5 апреля: графики отключения

Потребление электроэнергии в Украине снизилось и отключения электроэнергии для бытовых потребителей не предусматриваются, но возможны ограничения для предприятий и бизнеса.

Обмеження на електропостачання в Києві та області сьогодні 5 квітня: графіки відключення

На сегодня отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве и Киевской области не прогнозируются. Потребителям не следует беспокоиться об ограничении электроснабжения в домохозяйствах, поскольку ситуация с энергоснабжением остается стабильной. В то же время, для предприятий и бизнеса возможны временные ограничения, поэтому важно следить за обновлениями официальной информации, чтобы быть в курсе любых изменений.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось. По состоянию на 4 апреля уровень потребления был на 8,5% меньше, чем в тот же день предыдущей недели, что объясняется потеплением и ясной погодой. Это также способствует росту эффективности работы солнечных электростанций, что в свою очередь помогает снизить нагрузку на общую энергосеть. Энергосистема страны постепенно восстанавливается после серьезных повреждений ракетных атак.

В этой связи, специалисты рекомендуют перенести использование мощных электроприборов на более производительный период с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции работают на максимальной мощности. В вечернее время, с 17:00 до 21:00, следует избегать одновременного использования нескольких мощных устройств, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть. Такая рекомендация поможет обеспечить стабильность поставок электроэнергии для всех потребителей.

Чтобы быть в курсе последних изменений, жители Киева могут обращаться к официальной информации на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети. Ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому важно следить за сообщениями местных облэнерго и всегда быть готовыми к оперативным изменениям.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 4 апреля.

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