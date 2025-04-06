Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 7 апреля: графики отключения

Ситуация с электроснабжением в Киеве и области контролируемая, однако из-за непогоды возможны локальные аварии, следите за обновлениями на официальных сайтах.

На сегодняшний день никаких плановых отключений электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве и области не ожидается. Ситуация в энергосистеме стабильна, однако жителей призывают использовать электроэнергию рационально. Особенно это касается вечерних часов с 17:00 до 21:00, когда нагрузка на сеть традиционно растет. В случае изменения ситуации, информация будет обновляться.

Для промышленности и бизнеса возможны ограничения в потреблении, о чем ДТЭК уведомит отдельно. Предприятиям рекомендуют регулярно проверять обновление на официальных ресурсах. Актуальную информацию для жителей Киева можно найти на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей Киевской области — на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Сложные погодные условия могут создать дополнительные риски для электроснабжения. По прогнозам синоптиков, в последующие дни ожидаются грозы, сильный ветер и интенсивные дожди. Это может привести к падению деревьев, повреждениям электросетей и перебоям с электроснабжением в некоторых районах Киевской области.

Энергетики ДТЭК уже переведены в режим повышенной готовности. Ремонтные бригады работают круглосуточно и готовы оперативно реагировать на любые аварийные ситуации. Жителей просят осторожничать, не приближаться к оборванным линиям электропередач и сообщать о таких случаях соответствующим службам.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 6 апреля.