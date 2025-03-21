Ограничения на электроснабжение в Киеве сегодня 22 марта: графики отключения

Сегодня электроснабжение остается стабильным для населения, однако ограничения для бизнеса возможны, поэтому важно следить за обновлениями и не перегружать сеть.

По состоянию на 22 марта применение ограничений на электроснабжение для бытовых потребителей не планируется. Уровень потребления демонстрирует тенденцию к снижению, что стало возможным благодаря безоблачной погоде и активной работе солнечных электростанций. Уменьшение нагрузки позволяет энергосистеме функционировать стабильно, не прибегая к экстренным мерам.

Промышленные предприятия и объекты бизнеса должны быть готовы к возможным ограничениям в случае изменения ситуации. Важно следить за обновлением информации на сайтах операторов и в официальных каналах. Для жителей столицы актуальные данные публикуются на сайте ДТЭК Киевские электросети, для жителей области – на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.

Специалисты призывают использовать электроэнергию бережливо. Не стоит включать одновременно несколько мощных приборов в пиковые часы с 8:00 до 22:00. Лучшим временем для использования энергоемкого оборудования остается период с 10:00 до 16:00, когда солнечные электростанции работают с максимальной эффективностью.

Хотя ситуация остается стабильной, энергосистема продолжает восстанавливаться после предварительных повреждений. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются, и любые изменения в работе сетей возможны. Рекомендуется проверять информацию на страницах вашего облэнерго и следовать указаниям о рациональном энергопотреблении.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Киеве и в Киевской области 21 марта.