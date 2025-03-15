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Экономика
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Ограничения на электроснабжение во Львове и области сегодня 16 марта: графики отключения

Львовщина борется с последствиями непогоды, а энергетики работают над стабильностью сетей – следите за обновлениями и сохраняйте энергосбережение.

Сегодня во Львове и области для бытовых потребителей не предусмотрено отключение электроэнергии. Однако в связи с сложными погодными условиями возможны перебои в сетях, поэтому жителям рекомендуется следить за обновлениями на ресурсе UA-ENERGY. Для предприятий и промышленных объектов возможно временное ограничение потребления, о чем будет уведомлено дополнительно.

На западе Украины разыгралась непогода – сильный мартовский снегопад уже вызвал значительные осложнения на дорогах. В некоторых районах ожидается температура до -8°C, что может повлиять на работу электросетей. Водителям рекомендуется избегать поездок без необходимости и проверять состояние дорог перед выездом. Графики возможных изменений в снабжении электроэнергией доступны по ссылке в местных информационных каналах.

Несмотря на сложные погодные условия, энергетики продолжают обеспечивать стабильную работу электросетей. Важно ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в пиковые часы с 8:00 до 22:00. Чтобы избежать перегрузок, рекомендуется не использовать одновременно несколько мощных приборов.

Несмотря на вызовы, украинские энергетики прилагают все усилия для поддержания стабильного электроснабжения. Работы по устранению возможных аварийных ситуаций продолжаются в круглосуточном режиме. Жителей призывают следить за официальными сообщениями и готовы к возможным изменениям в графиках электроснабжения.

Напомним, ранее мы писали о графиках отключения света в Одессе и Одесской области 15 марта.

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