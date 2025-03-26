Оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог, власти уточнили последствия удара

В ночь на среду, 26 марта, ВС РФ массированно атаковали Кривой Рог Днепропетровской области беспилотниками, власти уточнили последствия удара по городу.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале уточнил последствия наиболее массированной атаки БПЛА на город с начала полномасштабной войны.

По его словам, в результате дронового удара в Кривом Роге возникли пожары, спасатели ликвидировали возгорание, пишет издание Kreschatic.

Чиновник отметил, что, к счастью, погибших и раненых нет. Из-за атаки беспилотников пострадали административное здание, промышленное предприятие, складские помещения, пожарная часть и 6 автомобилей. Последствия удара уточняются, работают на местах оперативные службы.

Вилкул сообщил, что вечером и ночью над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили 12 российских БПЛА.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 марта, российские захватчики ударили дронами по столице. В ГСЧС сообщили о жертвах и последствиях атаки беспилотников на Киев.