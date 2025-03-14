Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, власти сообщили о последствиях атаки (ФОТО)

В среду утром, 12 марта, российские захватчики ударили ракетой по Кривому Рогу, власти сообщили о последствиях очередной атаки врага на город и показали кадры разрушений.

В 07:28 глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты совершили ракетную атаку на Кривой Рог, зафиксированное попадание в объект гражданской инфраструктуры, вспыхнул пожар, пишет издание «Kreschatic».

По словам начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате вражеского удара в городе повреждены многоэтажки, административные здания, гостиница, гаражи, автобусы, автомобили, магазины и учебное заведение. Возгорания, возникшие из-за попадания, ликвидировали.

Чиновник сообщил, что ракетная атака захватчиков на Кривой Рог унесла жизни 47-летней женщины, которая на момент удара проезжала мимо в троллейбусе.

Вилкул уточнил, что по состоянию на 11:00 количество пострадавших возросло до 14 человек, из них 9 раненых госпитализировали, 4 находятся в тяжелом состоянии.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото – t.me/dsns_telegram

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, 11 марта ВС РФ сбросили на Константиновку ФАБ-250. В Донецкой областной прокуратуре сообщили о последствиях удара авиабомбой и показали кадры разрушений.