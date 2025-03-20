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Экономика
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Оккупанты сбросили на Купянск 31 авиабомбу, власти сообщили о последствиях удара

Авиация оккупационной армии Российской Федерации всю ночь атаковала Купянск Харьковской области – враг сверг в центральную часть города 31 КАБ.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что в Купянске фиксируется ухудшение без ситуации. В ночь на четверг, 20 марта, российские захватчики совершили массированную атаку на город, выпустив по центральной части населенного пункта 31 авиабомбу.

Чиновник сообщил, что в результате удара 1 человек погиб, 3 получили ранения, сообщает издание «Kreschatic».

Руководитель городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что в Купянске есть сверхсложные повреждения критической и гражданской инфраструктуры. Полиция и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий атаки.

Глава МВА обратил внимание на то, что вопреки достигнутым договоренностям российские захватчики продолжают атаковать гражданских. Кремлевский диктатор заявил о готовности к перемирию и прекращению обстрелов, в то же время наносит удар, фактически уничтожающий половину города.

Напомним, вечером 19 марта Россия совершила самую массированную атаку на Кропивницкий, ударив по городу беспилотниками.

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