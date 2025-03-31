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Экономика
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Оккупанты выпустили по Киеву почти 50 дронов, в КМВА сообщили, сколько сбила ПВО

Ночью оккупационная армия Российской Федерации в очередной раз атаковала столицу Украины ударными беспилотниками, в КМВА сообщили, сколько дронов сбили силы ПВО.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что за прошедшие сутки воздушную тревогу в столице объявляли дважды: с 22:29 до 03:10 и 04:14 до 04:51. Ее общая продолжительность – 5 часов 17 минут, пишет издание Kreschatic.

В ночь на понедельник, 31 марта, российские захватчики выпустили по городу 49 ударных беспилотников, из 11 дронов уничтожили силы противовоздушной обороны, 30 БПЛА покинули воздушное пространство Киева, остальные были локационно потеряны.

В КМВА отметили, что в результате дроновой атаки в пределах столицы пострадавших и разрушений нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью ВС РФ выпустили по Украине 131 Шахед и БПЛА-имитаторы по пяти направлениям. По состоянию на 09:00 ПВО уничтожило 57 беспилотников, 45 дронов-имитаторов были локационно потеряны.

В результате удара оккупантов пострадала Киевская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Житомирская области.

Как сообщалось, в полиции Киева рассказали, сколько преступников и пропавших без вести правоохранители разыскали в течение недели.

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