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Экономика
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Окружение Трампа не советует ему звонить по телефону Путину, пока диктатор не согласится на перемирие – СМИ

По данным СМИ, оцепление главы Белого дома Дональда Трампа против звонка Владимиру Путину, пока диктатор не согласится на прекращение огня в Украине.

Оточення Трампа не радить йому телефонувати Путіну, поки диктатор не погодиться на перемир’я – ЗМІ

Как сообщает NBC News, ссылаясь на слова официальных лиц Белого дома, на сегодняшний день звонок президента США в Кремль не запланирован. Чиновники не исключили, что Трамп захочет поговорить с Путиным, потому посоветовали ему воздержаться от контактов с диктатором.

Окружение главы Белого дома убеждено, что вести звонить по телефону российскому лидеру стоит только после того, как Москва согласится на полное прекращение огня, пишет издание «Kreschatic».

Как сообщалось, президент США ввел взаимные пошлины для ряда государств. Однако, как выяснили СМИ, глобальные тарифы Америки обошли стороной РФ, КНДР и Республику Беларусь. Журналисты узнали, почему Трамп принял решение.

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