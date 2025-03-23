OpenAI відкрила безлімітний доступ до ШІ-генератора відео Sora

У грудні минулого року компанія OpenAI запустила відеогенератор Sora, відкривши доступ лише преміумпідписникам Plus і Pro (для перших — 1 000 кредитів або 50 відео, для других — до 500 відео/щомісяця).

Як інформує «Kreschatic» з посиланням на сторінку розробників нейрогенератора відеоконтенту Sora, сервіс скасував кредити для генерації, і тепер власникам тарифних планів ChatGPT Plus і Pro дозволяється створювати необмежену кількість роликів.

Утім, OpenAI залишив низку обмежень, що стосуються якості генерованих відео.

Зокрема, тарифом Plus (вартість 20 доларів/щомісяця) передбачається:

генерація відео, тривалістю до 10 секунд;

роздільна здатність — не більше 720p;

запуск до двох паралельних генерацій.

Тариф Pro (200 доларів/щомісяця) дозволяє: