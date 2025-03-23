OpenAI відкрила безлімітний доступ до ШІ-генератора відео Sora

У грудні минулого року компанія OpenAI запустила відеогенератор Sora, відкривши доступ лише преміумпідписникам Plus і Pro (для перших — 1 000 кредитів або 50 відео, для других — до 500 відео/щомісяця).
Як інформує «Kreschatic» з посиланням на сторінку розробників нейрогенератора відеоконтенту Sora, сервіс скасував кредити для генерації, і тепер власникам тарифних планів ChatGPT Plus і Pro дозволяється створювати необмежену кількість роликів.
Утім, OpenAI залишив низку обмежень, що стосуються якості генерованих відео.
Зокрема, тарифом Plus (вартість 20 доларів/щомісяця) передбачається:
- генерація відео, тривалістю до 10 секунд;
- роздільна здатність — не більше 720p;
- запуск до двох паралельних генерацій.
Тариф Pro (200 доларів/щомісяця) дозволяє:
- генерувати контент у прискореному режимі;
- створювати 20-секундні відео з роздільною здатністю до 1080p;
- запускати до п’яти паралельних генерацій;
- завантажити відео без водяних знаків.