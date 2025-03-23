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Экономика
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OpenAI відкрила безлімітний доступ до ШІ-генератора відео Sora

У грудні минулого року компанія OpenAI запустила відеогенератор Sora, відкривши доступ лише преміумпідписникам Plus і Pro (для перших — 1 000 кредитів або 50 відео, для других — до 500 відео/щомісяця).

Як інформує «Kreschatic» з посиланням на сторінку розробників нейрогенератора відеоконтенту Sora, сервіс скасував кредити для генерації, і тепер власникам тарифних планів ChatGPT Plus і Pro дозволяється створювати необмежену кількість роликів.

Утім, OpenAI залишив низку обмежень, що стосуються якості генерованих відео.

Зокрема, тарифом Plus (вартість 20 доларів/щомісяця) передбачається:

  • генерація відео, тривалістю до 10 секунд;
  • роздільна здатність — не більше 720p;
  • запуск до двох паралельних генерацій.

Тариф Pro (200 доларів/щомісяця) дозволяє:

  • генерувати контент у прискореному режимі;
  • створювати 20-секундні відео з роздільною здатністю до 1080p;
  • запускати до п’яти паралельних генерацій;
  • завантажити відео без водяних знаків.

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