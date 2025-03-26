Отдых перед сном и родительский контроль: TikTok ввел обязательный «детокс» для подростков

Китайская соцсеть TikTok ввела новые инструменты, позволяющие контролировать потребление контента, а также время проведения в приложении для подростков.

Приложение TikTok ввело обязательный «детокс» для пользователей в возрасте до 16 лет. Новые правила позволят ограничить время проведения подростков при просмотре видео в приложении, сообщает издание «Kreschatic» со ссылкой на home4u-shop.de.

Теперь инструмент внимательности Wind Down будет помогать детям отойти от ленты TikTok, чтобы отдохнуть и расслабиться перед сном. После 22:00 воспроизведение роликов будет прекращаться, вместо них будет звучать успокаивающая музыка. Также разработчики намерены протестовать медитационные упражнения в рамках этого новшества.

Также в приложении появилась функция Time Away для родительского контроля. Инструмент позволит выключать приложение детям на определенный период, например, на время школьных занятий, семейных обедов и т.д.

Кроме этого, в соцсети для юных пользователей ограничат доступ к фильтрам, улучшающим внешность.

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