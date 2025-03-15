ОВА уточнила данные о количестве пострадавших из-за удара баллистики по Кривому Рогу 14 марта (ФОТО)

Вечером пятницы, 14 марта, путинские войска нанесли удар по Кривому Рогу, выпустив баллистические ракеты «Искандер-М».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения и фотоматериал, размещенные в Telegram-канале главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, ночью на субботу, 15 марта, в Кривом Роге завершено проведение аварийно-спасательной операции, и можно сделать вывод о масштабах последствий.

Исходя из слов Лисака, в результате ракетной атаки на город фактически разрушено 1-этажное здание развлекательного заведения (ночного клуба). Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, более 15 многоэтажек и 10 частных домовладений, 2 учебных и спортивных заведения. Кроме того, взрывной волной разбиты фасады в магазинах, аптеке, салоне красоты, кафетерии и выведены из строя автотранспортные средства.

Чиновник добавил: суммарно травмировано 14 человек, среди которых — 2 ребенка (возрастом от 2 до 15 лет). На текущий момент, в местные больницы госпитализированы 3 раненых человека.

Последствия удара по Кривому Рогу1. Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу2. Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу3. Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу4. Фото – t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Кривому Рогу5. Фото – t.me/dnipropetrovskaODA