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Экономика
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Паркер подтвердил готовность к следующему бою против Усика за титул WBO

Александр Усик был абсолютным чемпионом мира в «хевивейте», победив в первом майском поединке британца Тайсона Фьюри, и, в итоге, стал обладателем поясов WBC, WBA, WBO и IBO (кроме IBF, после серии боев доставшегося Даниэлю Дюбуа).

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на Instargram-аккаунт профильного издания RingMagazine, временного чемпиона WBO в сверхтяжелой весовой категории, новозеландца Джозефа Паркера, «Всемирная боксерская организация» (WBO) обязала провести бой с чемпионом WBC/WBA/WBO/IBO.

В частности, в разделе Reels на своей Instagram-странице, новозеландский боксер четко дал понять, что готов столкнуться с украинцем:

Это план Бога. Они не могут остановить неизбежно.

Паркер підтвердив готовність до наступного бою проти Усика за титул WBO

Ответ Джозефа Паркера. Фото – instagram.com/joeboxerparker

Отметим, что WBO дала Усику и Паркеру только 30-дневный срок на достижение соглашения по проведению боя. В обратной ситуации «Всемирная боксерская организация» назначит проведение промоутерских торгов, и победителю такого аукциона предоставит первоочередное право на организацию мероприятия, а наибольшая ставка станет призовым фондом предстоящего поединка.

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