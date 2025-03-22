Представитель Кремля Дмитрий Песков после очередной ночной атаки РФ на Украину цинично соврал, что оккупанты не наносят ударов по инфраструктуре соседнего государства.

Спикер Путина после очередной массированной атаки РФ на Украину соврал, что приказ кремлевского диктатора действует, а российские захватчики воздерживаются от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре соседнего государства, согласно договоренности между Москвой и Вашингтоном.

Чиновник отметил, что глава Кремля Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп договорились о прекращении атак только на объекты энергетики, пишет издание Kreschatic со ссылкой на пропагандистское агентство РИА Новости.

Кроме этого, пресс-секретарь лидера россиян отметил, что войска РФ не обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру, «несмотря на нарушение договоренности со стороны Киева».

Напомним, на ночную массированную атаку оккупационной армии Путина на Украину отреагировал президент. Зеленский сообщил о последствиях вражеских обстрелов в нескольких регионах, а также напомнил, что должны сделать союзники Киева для прекращения российского террора.