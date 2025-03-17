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Экономика
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Песков сообщил, что в Кремле готовятся к разговору Путина с Трампом

Представитель АП РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле готовятся к разговору российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

Глава Белого дома накануне сообщил представителям СМИ, что планирует провести телефонный разговор с кремлевским диктатором во вторник, 18 марта. Песков подтвердил, что переговоры Путина с Трампом могут пройти завтра.

Об этом пишет издание Kreschatic со ссылкой на российское агентство Интерфакс.

Американский президент, пытающийся получить согласие РФ на 30-дневное перемирие с Украиной, отмечал, что он будет говорить с диктатором о территориях и электростанциях.

По просьбе пропагандистов раскрыть новые элементы разговора спикер Путина заявил, что в Кремле «никогда не опережают события», поэтому он не будет этого делать.

Отметим, что российский лидер 14 марта заявил, что после его предварительных телефонных переговоров с президентом США ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном «начинает двигаться».

Как сообщалось, по данным СМИ, в Евросоюзе рассматривают возможность создания фонда для помощи Украине во избежание вето Венгрии.

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