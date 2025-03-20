Песков уточнил сроки последующих переговоров между РФ и США по Украине

На днях спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа с Ближнего Востока Стив Виткофф заявлял, что новые переговоры США и РФ, судя по всему, состоятся в воскресенье, 23 марта.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал «РИА-Новости», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало уточнение — переговоры российской и американской сторон в Саудовской Аравии состоятся, вероятно, не ранее 24 марта.

Исходя из слов Пескова, предполагалось провести переговоры в воскресенье, но поскольку сейчас идет согласование финальных нюансов, встреча дипломатов перенесена на начало следующей недели, то есть «речь идет о ближайших днях».

Личный секретарь Путина добавил, что Москва своевременно сообщит, кто из чиновников станет представлять интересы Российской Федерации на переговорах, однако раскрытие сведений, касающихся участников делегаций, сейчас некогда.

Впрочем, одно известно — в период переговоров между РФ и США, предсказуемо поднимут тематику завершения полномасштабной войны в Украине.