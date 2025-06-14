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Доллар, евро и злотый 14 июня: какой курс в банках, обменниках и на межбанке. Актуальные цифры, где выгоднее менять и что будет дальше
Доллар, евро и злотый 14 июня: какой курс в банках, обменниках и на межбанке. Актуальные цифры, где выгоднее менять и что будет дальше
Экономика
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Почем сегодня 14 июня 2025 доллар, евро и злотый в Украине: точный курс валют

Курс валют — это не просто цифры на табло обменников. От него напрямую зависит стоимость товаров, импорт, аренда, техника, путешествия и даже цены на продукты в магазинах. Каждый день украинцы сталкиваются с выбором: покупать доллары или евро сейчас, или подождать лучшего момента. В условиях экономической нестабильности и геополитической напряжённости колебания курса могут отражать как внутренние процессы, так и мировые тренды. Особенно важно следить за изменениями курса в выходные и праздничные дни, ведь именно тогда на рынке возможны неожиданные скачки. Поэтому на 14 июня 2025 DNEWS подготовил подробный и актуальный анализ курса доллара, евро и польского злотого. Мы сравним курсы в банках, обменниках и по данным НБУ, а также укажем, где сегодня выгоднее совершать обмен.

Средний курс валют на 14 июня 2025: официальные данные

Перед тем как анализировать банки и обменные пункты, важно посмотреть на средние цифры по стране. Это база для расчётов, ориентир для бизнеса и ориентир для межбанковских торгов.

По данным НБУ и мониторинговых платформ, на 14 июня 2025 курс валют выглядит следующим образом:

  • USD: покупка — 41,18 грн, продажа — 41,70 грн, курс НБУ — 41,488 грн
  • EUR: покупка — 47,55 грн, продажа — 48,22 грн, курс НБУ — 48,0825 грн
  • PLN: покупка — 10,70 грн, продажа — 11,50 грн, курс НБУ — 11,269 грн

Эти цифры отражают средние показатели в коммерческих банках Украины и служат отправной точкой для понимания тенденций.

Перед тем как перейти к сравнению конкретных учреждений, стоит отметить, что реальные курсы зависят от региона и банка. Кроме того, курс при оплате картой может отличаться от курса в кассе.

Наличный курс валют: какие цифры предлагают обменники

Наличный курс отражает реальные предложения обменных пунктов и уличных касс. Он может отличаться от официального и банковского, особенно в утренние или вечерние часы.

Вот что показывают обменные пункты 14 июня:

  • Доллар США: покупка — 41,38 грн, продажа — 41,45 грн
  • Евро: покупка — 47,95 грн, продажа — 48,15 грн
  • Злотый: покупка — 11,13 грн, продажа — 11,25 грн

Видно, что курс злотого заметно выше по сравнению с началом месяца. Это может свидетельствовать о спросе на валюту среди тех, кто планирует поездки в Польшу.

Банковский курс: где выгоднее менять валюту

Перед тем как отправиться в ближайшее отделение, важно свериться с актуальным курсом конкретного банка. Часто они разнятся незначительно, но при крупной сумме разница становится ощутимой.

Вот данные по курсам в кассах:

Курс доллара в банках Украины

  • Сенс Банк: 41,15 / 41,70
  • Банк Львов: 41,30 / 41,39
  • Правекс Банк: 41,10 / 41,55
  • Пиреус Банк: 41,20 / 41,54
  • УБРР: 40,10 / 41,75

Курс евро в банках Украины

  • Сенс Банк: 47,70 / 48,20
  • Пиреус Банк: 47,85 / 48,10
  • Банк Львов: данных нет
  • Правекс Банк: нет информации
  • УБРР: не предоставляет курс в кассе

Таким образом, наиболее выгодный курс доллара на покупку — в Банке Львов, а на продажу — в Сенс Банке. Евро выгоднее всего покупать в Сенс Банке, а продавать — в Пиреус Банке.

Средний курс в обменных пунктах по городам

После анализа банков стоит обратить внимание на обменники. Их предложения часто привлекательнее.

По данным на 08:00 14 июня 2025:

Курс доллара

  • Покупка — 41,38
  • Продажа — 41,45

Курс евро

  • Покупка — 47,95
  • Продажа — 48,15

Курс злотого

  • Покупка — 11,13
  • Продажа — 11,25

Такие значения близки к банковским, однако в отдельных городах могут быть лучше. Важно сравнивать предложения на месте.

Межбанк: как завершилась торговая неделя

На межбанковском рынке курс валют отражает ожидания участников рынка и общее направление движения курса. 13 июня, когда завершились торги, показатели были следующими:

  • Доллар: покупка — 41,46 грн, продажа — 41,50 грн
  • Евро: покупка — 47,795 грн, продажа — 47,8246 грн

Хотя изменения несущественные, снижение евро на 14 копеек может говорить о снижении давления на гривну и временном укреплении нацвалюты.

Курс злотого: динамика и особенности

Злотый за последнюю неделю продемонстрировал устойчивый рост. Если 7 июня курс покупки находился в пределах 10,90 грн, то сейчас он уверенно закрепился выше 11 грн.

Причины роста злотого

  • Повышение спроса на поездки в Польшу
  • Закупка товаров на польской стороне
  • Сезонный спрос на наличную валюту

Это делает злотый интересной валютой не только для туристов, но и для тех, кто делает покупки за границей.

Стоит ли покупать злотые сейчас

На фоне тенденции к росту курс может продолжить движение вверх. Тем, кто планирует расходы в злотых в ближайшие дни, разумно приобрести валюту заранее.

Доллар США: стабилизация в июне

Курс доллара в Украине остаётся довольно стабильным, хотя и находится в верхней части диапазона.

Факторы, влияющие на курс

  • Выплаты по внешнему долгу
  • Интервенции НБУ
  • Геополитическая обстановка
  • Поведение экспортеров и импортеров

Доллар остаётся главной валютой для расчётов и сбережений, поэтому любое изменение его стоимости заметно ощущается на рынке.

Прогноз по доллару

В ближайшие дни резких скачков не ожидается. Курс может немного снизиться в начале следующей недели при условии стабильной макроэкономической ситуации.

Евро: нестабильность на фоне новостей из ЕС

Евро продолжает колебаться в пределах 47,5–48,5 грн, демонстрируя зависимость от внешнеполитической ситуации и решений ЕЦБ.

Что влияет на курс евро

  • Решения Европейского центробанка по ставке
  • Макроэкономические показатели Германии и Франции
  • Поведение фондовых рынков ЕС

Текущий курс говорит о балансе спроса и предложения, без резких перекосов.

Совет по покупке евро

Если покупка валюты не срочная — стоит подождать. При временном снижении курса можно выгодно приобрести нужную сумму.

Где сегодня выгоднее менять валюту

Изучив все данные, можно выделить оптимальные точки обмена:

  • Доллар: покупка — Банк Львов, продажа — Сенс Банк
  • Евро: покупка — Сенс Банк, продажа — Пиреус Банк
  • Злотый: выгоднее в обменниках Киева и Львова

Также стоит помнить, что некоторые банки взимают комиссию при оплате картой или при конвертации, особенно на выходных.

Что делать с валютой сегодня: рекомендации

Тем, кто собирается в поездку или делает крупные покупки, имеет смысл купить валюту заранее. Те же, кто следит за рынком ради инвестиционной выгоды, могут немного подождать коррекции курса.

Также полезно отслеживать:

  • Курсы в нескольких обменниках
  • Разницу между онлайн и наличными предложениями
  • Прогнозы на следующую неделю

Небольшая разница в курсе может существенно повлиять при обмене крупных сумм.

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