Курс валют — это не просто цифры на табло обменников. От него напрямую зависит стоимость товаров, импорт, аренда, техника, путешествия и даже цены на продукты в магазинах. Каждый день украинцы сталкиваются с выбором: покупать доллары или евро сейчас, или подождать лучшего момента. В условиях экономической нестабильности и геополитической напряжённости колебания курса могут отражать как внутренние процессы, так и мировые тренды. Особенно важно следить за изменениями курса в выходные и праздничные дни, ведь именно тогда на рынке возможны неожиданные скачки. Поэтому на 14 июня 2025 DNEWS подготовил подробный и актуальный анализ курса доллара, евро и польского злотого. Мы сравним курсы в банках, обменниках и по данным НБУ, а также укажем, где сегодня выгоднее совершать обмен.

Средний курс валют на 14 июня 2025: официальные данные

Перед тем как анализировать банки и обменные пункты, важно посмотреть на средние цифры по стране. Это база для расчётов, ориентир для бизнеса и ориентир для межбанковских торгов.

По данным НБУ и мониторинговых платформ, на 14 июня 2025 курс валют выглядит следующим образом:

USD : покупка — 41,18 грн, продажа — 41,70 грн, курс НБУ — 41,488 грн

: покупка — 41,18 грн, продажа — 41,70 грн, курс НБУ — 41,488 грн EUR : покупка — 47,55 грн, продажа — 48,22 грн, курс НБУ — 48,0825 грн

: покупка — 47,55 грн, продажа — 48,22 грн, курс НБУ — 48,0825 грн PLN: покупка — 10,70 грн, продажа — 11,50 грн, курс НБУ — 11,269 грн

Эти цифры отражают средние показатели в коммерческих банках Украины и служат отправной точкой для понимания тенденций.

Перед тем как перейти к сравнению конкретных учреждений, стоит отметить, что реальные курсы зависят от региона и банка. Кроме того, курс при оплате картой может отличаться от курса в кассе.

Наличный курс валют: какие цифры предлагают обменники

Наличный курс отражает реальные предложения обменных пунктов и уличных касс. Он может отличаться от официального и банковского, особенно в утренние или вечерние часы.

Вот что показывают обменные пункты 14 июня:

Доллар США : покупка — 41,38 грн, продажа — 41,45 грн

: покупка — 41,38 грн, продажа — 41,45 грн Евро : покупка — 47,95 грн, продажа — 48,15 грн

: покупка — 47,95 грн, продажа — 48,15 грн Злотый: покупка — 11,13 грн, продажа — 11,25 грн

Видно, что курс злотого заметно выше по сравнению с началом месяца. Это может свидетельствовать о спросе на валюту среди тех, кто планирует поездки в Польшу.

Банковский курс: где выгоднее менять валюту

Перед тем как отправиться в ближайшее отделение, важно свериться с актуальным курсом конкретного банка. Часто они разнятся незначительно, но при крупной сумме разница становится ощутимой.

Вот данные по курсам в кассах:

Курс доллара в банках Украины

Сенс Банк : 41,15 / 41,70

: 41,15 / 41,70 Банк Львов : 41,30 / 41,39

: 41,30 / 41,39 Правекс Банк : 41,10 / 41,55

: 41,10 / 41,55 Пиреус Банк : 41,20 / 41,54

: 41,20 / 41,54 УБРР: 40,10 / 41,75

Курс евро в банках Украины

Сенс Банк : 47,70 / 48,20

: 47,70 / 48,20 Пиреус Банк : 47,85 / 48,10

: 47,85 / 48,10 Банк Львов : данных нет

: данных нет Правекс Банк : нет информации

: нет информации УБРР: не предоставляет курс в кассе

Таким образом, наиболее выгодный курс доллара на покупку — в Банке Львов, а на продажу — в Сенс Банке. Евро выгоднее всего покупать в Сенс Банке, а продавать — в Пиреус Банке.

Средний курс в обменных пунктах по городам

После анализа банков стоит обратить внимание на обменники. Их предложения часто привлекательнее.

По данным на 08:00 14 июня 2025:

Курс доллара

Покупка — 41,38

— 41,38 Продажа — 41,45

Курс евро

Покупка — 47,95

— 47,95 Продажа — 48,15

Курс злотого

Покупка — 11,13

— 11,13 Продажа — 11,25

Такие значения близки к банковским, однако в отдельных городах могут быть лучше. Важно сравнивать предложения на месте.

Межбанк: как завершилась торговая неделя

На межбанковском рынке курс валют отражает ожидания участников рынка и общее направление движения курса. 13 июня, когда завершились торги, показатели были следующими:

Доллар : покупка — 41,46 грн, продажа — 41,50 грн

: покупка — 41,46 грн, продажа — 41,50 грн Евро: покупка — 47,795 грн, продажа — 47,8246 грн

Хотя изменения несущественные, снижение евро на 14 копеек может говорить о снижении давления на гривну и временном укреплении нацвалюты.

Курс злотого: динамика и особенности

Злотый за последнюю неделю продемонстрировал устойчивый рост. Если 7 июня курс покупки находился в пределах 10,90 грн, то сейчас он уверенно закрепился выше 11 грн.

Причины роста злотого

Повышение спроса на поездки в Польшу

Закупка товаров на польской стороне

Сезонный спрос на наличную валюту

Это делает злотый интересной валютой не только для туристов, но и для тех, кто делает покупки за границей.

Стоит ли покупать злотые сейчас

На фоне тенденции к росту курс может продолжить движение вверх. Тем, кто планирует расходы в злотых в ближайшие дни, разумно приобрести валюту заранее.

Доллар США: стабилизация в июне

Курс доллара в Украине остаётся довольно стабильным, хотя и находится в верхней части диапазона.

Факторы, влияющие на курс

Выплаты по внешнему долгу

Интервенции НБУ

Геополитическая обстановка

Поведение экспортеров и импортеров

Доллар остаётся главной валютой для расчётов и сбережений, поэтому любое изменение его стоимости заметно ощущается на рынке.

Прогноз по доллару

В ближайшие дни резких скачков не ожидается. Курс может немного снизиться в начале следующей недели при условии стабильной макроэкономической ситуации.

Евро: нестабильность на фоне новостей из ЕС

Евро продолжает колебаться в пределах 47,5–48,5 грн, демонстрируя зависимость от внешнеполитической ситуации и решений ЕЦБ.

Что влияет на курс евро

Решения Европейского центробанка по ставке

Макроэкономические показатели Германии и Франции

Поведение фондовых рынков ЕС

Текущий курс говорит о балансе спроса и предложения, без резких перекосов.

Совет по покупке евро

Если покупка валюты не срочная — стоит подождать. При временном снижении курса можно выгодно приобрести нужную сумму.

Где сегодня выгоднее менять валюту

Изучив все данные, можно выделить оптимальные точки обмена:

Доллар : покупка — Банк Львов, продажа — Сенс Банк

: покупка — Банк Львов, продажа — Сенс Банк Евро : покупка — Сенс Банк, продажа — Пиреус Банк

: покупка — Сенс Банк, продажа — Пиреус Банк Злотый: выгоднее в обменниках Киева и Львова

Также стоит помнить, что некоторые банки взимают комиссию при оплате картой или при конвертации, особенно на выходных.

Что делать с валютой сегодня: рекомендации

Тем, кто собирается в поездку или делает крупные покупки, имеет смысл купить валюту заранее. Те же, кто следит за рынком ради инвестиционной выгоды, могут немного подождать коррекции курса.

Также полезно отслеживать:

Курсы в нескольких обменниках

Разницу между онлайн и наличными предложениями

Прогнозы на следующую неделю

Небольшая разница в курсе может существенно повлиять при обмене крупных сумм.

Ранее мы писали о том, что доллар скоро может подорожать: прогноз курса валют на июнь 2025.