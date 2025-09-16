Вторник, 16 сентября, 2025
Курс доллара 41,00/41,50 грн, курс евро 48,15/48,77 грн — актуальные данные на 16 сентября 2025 в банках и обменниках Украины.
Время чтения 1 мин.

Почем сегодня 16 сентября 2025 года доллар и евро в Украине: актуальный курс валют

Курс валют в Украине 16 сентября 2025 года остаётся стабильным, несмотря на незначительные колебания на межбанке и в кассах. Граждане и бизнес продолжают следить за котировками доллара и евро, так как они оказывают прямое влияние на импорт, экспорт, цены на топливо и технику. Сегодня важно понимать не только официальный курс НБУ, но и ситуацию в обменниках, банках и на межбанке. Детали — в материале от DNEWS.

Средний курс валют на 16 сентября: данные по основным валютам

На сегодняшний день банки Украины предлагают такие средние курсы покупки и продажи основных валют:

ВалютаПокупкаПродажаКурс НБУИзменение к 15.09
USD41,000041,500041,2317-0,05 грн
EUR48,150048,770048,4967+0,10 грн
PLN11,075011,725011,4089+0,04 грн
GBP55,400056,500056,1328+0,20 грн
CHF51,500052,500051,8768+0,08 грн

Банковский курс демонстрирует незначительные изменения по сравнению с предыдущим днём. Особенно заметна стабильность курса доллара, в то время как евро демонстрирует умеренный рост.

Наличный курс: что предлагают обменные пункты

В обменниках Украины курс валют остаётся практически без изменений. Ниже представлены актуальные средние значения на 16 сентября:

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,1741,25
EUR48,4748,62
PLN11,3011,40
GBP55,4655,90
CHF51,5052,06

Цены в обменных пунктах актуальны по состоянию на 09:00. Разница между покупкой и продажей остаётся минимальной, что свидетельствует о низкой волатильности рынка.

Динамика наличного курса по городам

  • Киев: 41,17 / 41,25
  • Львов: 41,18 / 41,26
  • Харьков: 41,16 / 41,24
  • Днепр: 41,15 / 41,23
  • Одесса: 41,17 / 41,25

Разница между регионами минимальна, что подтверждает централизованную политику ценообразования.

Динамика курса на межбанке

На межбанковском рынке торги завершились следующими значениями:

ВалютаПокупкаПродажа
USD41,090041,1200
EUR48,338248,3612

Курс доллара на межбанке снизился на 0,12 грн. Евро, наоборот, показывает небольшой рост. Такая динамика может быть связана с колебаниями курса на международных рынках и внутренними факторами спроса и предложения.

Банковские курсы: предложения от ведущих банков

Банки Украины предлагают различные условия обмена валют:

БанкUSD (покупка/продажа)EUR (покупка/продажа)
Юнекс Банк40,60 / 41,4241,60 / 41,60
Идея Банк40,80 / 41,5041,00 / 41,45
Райффайзен Банк40,97 / 41,3040,56 / 41,74
Сенс Банк40,95 / 41,4040,80 / 41,75
ПУМБ41,10 / 41,7041,20 / 41,50
Приватбанк40,80 / 41,40
Прокредит Банк40,93 / 41,4940,93 / 41,49
Правекс Банк41,00 / 41,3040,95 / 41,28

Клиентам стоит учитывать, что в некоторых случаях курс при оплате картой может отличаться от кассового. Также возможны комиссии за конвертацию.

Конвертер валют по среднему банковскому курсу

Для расчёта суммы в гривне по курсу доллара или евро можно воспользоваться следующим примером:

  • 100 USD = 4 105 UAH
  • 100 EUR = 4 851 UAH

Такой расчёт основан на среднем курсе банков и может немного отличаться от условий в конкретных обменных пунктах.

Что влияет на курс валют сегодня

Среди ключевых факторов, влияющих на валютный рынок Украины 16 сентября:

  • Стабильный спрос на доллар со стороны импортеров
  • Небольшой рост евро на международных рынках
  • Относительно спокойная макроэкономическая обстановка
  • Ожидание новой макроэкономической статистики от ЕС и США

В условиях предсказуемого валютного рынка эксперты не ожидают резких скачков в ближайшие дни.

Что выбрать: банк, обменник или онлайн-обмен

Каждый способ обмена валюты имеет свои особенности:

Преимущества банков

  • Надёжность
  • Возможность безналичного расчёта
  • Дополнительные сервисы

Преимущества обменников

  • Более выгодный курс
  • Отсутствие комиссии
  • Быстрота обслуживания

Онлайн-обмен

  • Удобство
  • Возможность мониторинга курсов
  • Часто лучшие условия при больших суммах

Перед совершением операции рекомендуется сравнить условия нескольких источников и уточнить наличие дополнительных сборов.

