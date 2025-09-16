Курс валют в Украине 16 сентября 2025 года остаётся стабильным, несмотря на незначительные колебания на межбанке и в кассах. Граждане и бизнес продолжают следить за котировками доллара и евро, так как они оказывают прямое влияние на импорт, экспорт, цены на топливо и технику. Сегодня важно понимать не только официальный курс НБУ, но и ситуацию в обменниках, банках и на межбанке. Детали — в материале от DNEWS.

Средний курс валют на 16 сентября: данные по основным валютам

На сегодняшний день банки Украины предлагают такие средние курсы покупки и продажи основных валют:

Валюта Покупка Продажа Курс НБУ Изменение к 15.09 USD 41,0000 41,5000 41,2317 -0,05 грн EUR 48,1500 48,7700 48,4967 +0,10 грн PLN 11,0750 11,7250 11,4089 +0,04 грн GBP 55,4000 56,5000 56,1328 +0,20 грн CHF 51,5000 52,5000 51,8768 +0,08 грн

Банковский курс демонстрирует незначительные изменения по сравнению с предыдущим днём. Особенно заметна стабильность курса доллара, в то время как евро демонстрирует умеренный рост.

Наличный курс: что предлагают обменные пункты

В обменниках Украины курс валют остаётся практически без изменений. Ниже представлены актуальные средние значения на 16 сентября:

Валюта Покупка Продажа USD 41,17 41,25 EUR 48,47 48,62 PLN 11,30 11,40 GBP 55,46 55,90 CHF 51,50 52,06

Цены в обменных пунктах актуальны по состоянию на 09:00. Разница между покупкой и продажей остаётся минимальной, что свидетельствует о низкой волатильности рынка.

Динамика наличного курса по городам

Киев: 41,17 / 41,25

Львов: 41,18 / 41,26

Харьков: 41,16 / 41,24

Днепр: 41,15 / 41,23

Одесса: 41,17 / 41,25

Разница между регионами минимальна, что подтверждает централизованную политику ценообразования.

Динамика курса на межбанке

На межбанковском рынке торги завершились следующими значениями:

Валюта Покупка Продажа USD 41,0900 41,1200 EUR 48,3382 48,3612

Курс доллара на межбанке снизился на 0,12 грн. Евро, наоборот, показывает небольшой рост. Такая динамика может быть связана с колебаниями курса на международных рынках и внутренними факторами спроса и предложения.

Банковские курсы: предложения от ведущих банков

Банки Украины предлагают различные условия обмена валют:

Банк USD (покупка/продажа) EUR (покупка/продажа) Юнекс Банк 40,60 / 41,42 41,60 / 41,60 Идея Банк 40,80 / 41,50 41,00 / 41,45 Райффайзен Банк 40,97 / 41,30 40,56 / 41,74 Сенс Банк 40,95 / 41,40 40,80 / 41,75 ПУМБ 41,10 / 41,70 41,20 / 41,50 Приватбанк 40,80 / 41,40 — Прокредит Банк 40,93 / 41,49 40,93 / 41,49 Правекс Банк 41,00 / 41,30 40,95 / 41,28

Клиентам стоит учитывать, что в некоторых случаях курс при оплате картой может отличаться от кассового. Также возможны комиссии за конвертацию.

Конвертер валют по среднему банковскому курсу

Для расчёта суммы в гривне по курсу доллара или евро можно воспользоваться следующим примером:

100 USD = 4 105 UAH

100 EUR = 4 851 UAH

Такой расчёт основан на среднем курсе банков и может немного отличаться от условий в конкретных обменных пунктах.

Что влияет на курс валют сегодня

Среди ключевых факторов, влияющих на валютный рынок Украины 16 сентября:

Стабильный спрос на доллар со стороны импортеров

Небольшой рост евро на международных рынках

Относительно спокойная макроэкономическая обстановка

Ожидание новой макроэкономической статистики от ЕС и США

В условиях предсказуемого валютного рынка эксперты не ожидают резких скачков в ближайшие дни.

Что выбрать: банк, обменник или онлайн-обмен

Каждый способ обмена валюты имеет свои особенности:

Преимущества банков

Надёжность

Возможность безналичного расчёта

Дополнительные сервисы

Преимущества обменников

Более выгодный курс

Отсутствие комиссии

Быстрота обслуживания

Онлайн-обмен

Удобство

Возможность мониторинга курсов

Часто лучшие условия при больших суммах

Перед совершением операции рекомендуется сравнить условия нескольких источников и уточнить наличие дополнительных сборов.

Ранее мы писали о том, в какие криптовалюты инвестировать: новые криптовалюты 2025.