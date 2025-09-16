Курс валют в Украине 16 сентября 2025 года остаётся стабильным, несмотря на незначительные колебания на межбанке и в кассах. Граждане и бизнес продолжают следить за котировками доллара и евро, так как они оказывают прямое влияние на импорт, экспорт, цены на топливо и технику. Сегодня важно понимать не только официальный курс НБУ, но и ситуацию в обменниках, банках и на межбанке. Детали — в материале от DNEWS.
Средний курс валют на 16 сентября: данные по основным валютам
На сегодняшний день банки Украины предлагают такие средние курсы покупки и продажи основных валют:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Курс НБУ
|Изменение к 15.09
|USD
|41,0000
|41,5000
|41,2317
|-0,05 грн
|EUR
|48,1500
|48,7700
|48,4967
|+0,10 грн
|PLN
|11,0750
|11,7250
|11,4089
|+0,04 грн
|GBP
|55,4000
|56,5000
|56,1328
|+0,20 грн
|CHF
|51,5000
|52,5000
|51,8768
|+0,08 грн
Банковский курс демонстрирует незначительные изменения по сравнению с предыдущим днём. Особенно заметна стабильность курса доллара, в то время как евро демонстрирует умеренный рост.
Наличный курс: что предлагают обменные пункты
В обменниках Украины курс валют остаётся практически без изменений. Ниже представлены актуальные средние значения на 16 сентября:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,17
|41,25
|EUR
|48,47
|48,62
|PLN
|11,30
|11,40
|GBP
|55,46
|55,90
|CHF
|51,50
|52,06
Цены в обменных пунктах актуальны по состоянию на 09:00. Разница между покупкой и продажей остаётся минимальной, что свидетельствует о низкой волатильности рынка.
Динамика наличного курса по городам
- Киев: 41,17 / 41,25
- Львов: 41,18 / 41,26
- Харьков: 41,16 / 41,24
- Днепр: 41,15 / 41,23
- Одесса: 41,17 / 41,25
Разница между регионами минимальна, что подтверждает централизованную политику ценообразования.
Динамика курса на межбанке
На межбанковском рынке торги завершились следующими значениями:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41,0900
|41,1200
|EUR
|48,3382
|48,3612
Курс доллара на межбанке снизился на 0,12 грн. Евро, наоборот, показывает небольшой рост. Такая динамика может быть связана с колебаниями курса на международных рынках и внутренними факторами спроса и предложения.
Банковские курсы: предложения от ведущих банков
Банки Украины предлагают различные условия обмена валют:
|Банк
|USD (покупка/продажа)
|EUR (покупка/продажа)
|Юнекс Банк
|40,60 / 41,42
|41,60 / 41,60
|Идея Банк
|40,80 / 41,50
|41,00 / 41,45
|Райффайзен Банк
|40,97 / 41,30
|40,56 / 41,74
|Сенс Банк
|40,95 / 41,40
|40,80 / 41,75
|ПУМБ
|41,10 / 41,70
|41,20 / 41,50
|Приватбанк
|40,80 / 41,40
|—
|Прокредит Банк
|40,93 / 41,49
|40,93 / 41,49
|Правекс Банк
|41,00 / 41,30
|40,95 / 41,28
Клиентам стоит учитывать, что в некоторых случаях курс при оплате картой может отличаться от кассового. Также возможны комиссии за конвертацию.
Конвертер валют по среднему банковскому курсу
Для расчёта суммы в гривне по курсу доллара или евро можно воспользоваться следующим примером:
- 100 USD = 4 105 UAH
- 100 EUR = 4 851 UAH
Такой расчёт основан на среднем курсе банков и может немного отличаться от условий в конкретных обменных пунктах.
Что влияет на курс валют сегодня
Среди ключевых факторов, влияющих на валютный рынок Украины 16 сентября:
- Стабильный спрос на доллар со стороны импортеров
- Небольшой рост евро на международных рынках
- Относительно спокойная макроэкономическая обстановка
- Ожидание новой макроэкономической статистики от ЕС и США
В условиях предсказуемого валютного рынка эксперты не ожидают резких скачков в ближайшие дни.
Что выбрать: банк, обменник или онлайн-обмен
Каждый способ обмена валюты имеет свои особенности:
Преимущества банков
- Надёжность
- Возможность безналичного расчёта
- Дополнительные сервисы
Преимущества обменников
- Более выгодный курс
- Отсутствие комиссии
- Быстрота обслуживания
Онлайн-обмен
- Удобство
- Возможность мониторинга курсов
- Часто лучшие условия при больших суммах
Перед совершением операции рекомендуется сравнить условия нескольких источников и уточнить наличие дополнительных сборов.
