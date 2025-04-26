Курс валют остаётся одной из самых обсуждаемых тем в Украине. Доллар, евро и польский злотый имеют огромное значение для экономики, бизнеса и повседневной жизни граждан. Их стоимость влияет на цены в магазинах, аренду жилья, стоимость путешествий и даже уровень зарплат в некоторых отраслях. Курс валют на 26 апреля 2025 года вновь изменился. DNEWS рассматривает, сколько сегодня стоят основные иностранные валюты в обменниках и банках Украины.

Курс доллара в Украине на 26 апреля 2025

Доллар США остаётся наиболее востребованной валютой среди украинцев. Он используется для сбережений, инвестиций, оплаты импорта и расчётов в различных сферах.

Последние изменения на мировых финансовых рынках оказали определённое влияние и на курс доллара в Украине.

Официальный курс и цены в обменниках

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс доллара на уровне 41,40 гривны за единицу.

В обменниках Киева и регионов:

Покупка: от 41,20 грн

от 41,20 грн Продажа: до 41,55 грн

Разброс между покупкой и продажей не превышает 30 копеек, что указывает на относительную стабильность.

Факторы влияния на курс доллара

Курс доллара зависит от состояния американской экономики, политики ФРС, динамики экспорта и импорта. Также значительную роль играют ожидания инвесторов и объем валютных интервенций со стороны НБУ.

Курс евро на сегодня: тенденции и динамика

Евро удерживает устойчивые позиции на украинском валютном рынке. Спрос на европейскую валюту остаётся высоким в связи с поездками украинцев за границу и покупками товаров из стран ЕС.

Отметим, что колебания курса евро в последние дни были незначительными.

Актуальные данные по евро

Официальный курс НБУ на 26 апреля составляет 47,10 гривны за евро.

В обменных пунктах Украины:

Покупка: от 46,80 грн

от 46,80 грн Продажа: до 47,35 грн

Разница в курсах зависит от города и конкретного обменного пункта.

Что влияет на курс евро

На курс евро влияют макроэкономические показатели в ЕС, решения Европейского центрального банка, а также спрос на валюту среди населения. Туристический сезон также играет свою роль, увеличивая потребность в евро.

Польский злотый: курс в обменниках и банках

Польский злотый остаётся востребованной валютой, особенно в западных регионах Украины. Его активно покупают трудовые мигранты и бизнесмены, связанные с Польшей.

Стабильность курса злотого говорит о спокойной ситуации на валютном рынке.

Курс злотого на 26 апреля

Нацбанк Украины установил курс злотого на уровне 10,92 гривны.

В обменниках курс варьируется:

Покупка: от 10,78 грн

от 10,78 грн Продажа: до 10,98 грн

Разница в несколько копеек делает злотый удобной валютой для расчётов при поездках и покупках.

Причины стабильности курса злотого

На курс польской валюты влияют внутренняя стабильность экономики Польши, торговые отношения с Украиной и общая ситуация в Европейском союзе. Злотый редко подвержен резким скачкам, что делает его надёжной валютой для операций.

Рекомендации по выгодному обмену валюты

Планируя покупку или продажу валюты, важно учитывать не только курс, но и условия сделки.

На стоимость операции могут влиять комиссии, минимальные суммы обмена и курс фиксирования на момент оформления заявки.

Где выгоднее менять валюту

Банки: высокая надёжность, но возможна комиссия

высокая надёжность, но возможна комиссия Обменники: более выгодные курсы, но проверяйте наличие лицензии

более выгодные курсы, но проверяйте наличие лицензии Онлайн-обмен: быстро, удобно, часто без комиссии, но требуется внимательность при выборе сервиса

Лучше заранее уточнить Курс валют на 26 апреля 2025 года через сайты банков или агрегаторов обменников, чтобы избежать неожиданных потерь.

Ранее мы писали о том, что НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов.