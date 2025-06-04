Финансовая стабильность всегда остаётся в центре внимания, особенно когда речь идёт о курсе валют. В условиях экономических колебаний, роста цен и изменений на международной арене важно следить за актуальными цифрами. Для многих граждан курс доллара, евро и злотого — не просто статистика, а индикатор уровня жизни, показатель уверенности в завтрашнем дне. Ежедневные покупки, поездки за границу, переводы, инвестиции — всё это зависит от того, сколько стоит валюта сегодня. Особенно актуальна эта тема на фоне нестабильной геополитической ситуации и изменений денежно-кредитной политики. Именно поэтому DNEWS подробно рассмотрит, сколько стоит доллар, евро и злотый в Украине 4 июня 2025 года, опираясь на данные банков, обменников и официальных источников. Эта информация поможет принять верные финансовые решения.

Средний курс валют 4 июня 2025 года: данные НБУ и банков

На сегодняшний день наблюдается лёгкое снижение курса по основным валютам. Это может быть связано как с сезонными факторами, так и с колебаниями на межбанковском рынке. Рассмотрим подробнее.

Перед тем как перейти к обзору курсов по конкретным банкам и обменникам, важно обратить внимание на средние значения. Эти данные дают общее представление о ситуации и позволяют сравнивать предложения различных финансовых учреждений.

Курс доллара в Украине: покупка, продажа, НБУ

Средний курс доллара в украинских банках на 4 июня 2025 года составляет:

Покупка — 41,2250 грн

— 41,2250 грн Продажа — 41,8000 грн

— 41,8000 грн Курс НБУ — 41,6385 грн

В динамике наблюдается незначительное снижение: доллар подешевел на 7 копеек при покупке и на 3 копейки при продаже. Это может быть выгодным моментом для тех, кто планировал покупку американской валюты.

Курс евро: тенденции и значения

По состоянию на утро среды, курс евро в банках демонстрирует следующие значения:

Покупка — 47,0000 грн

— 47,0000 грн Продажа — 47,7500 грн

— 47,7500 грн Курс НБУ — 47,4263 грн

Снижение курса составило 25 копеек при покупке и 5 копеек при продаже. Евро постепенно теряет позиции, что может отразиться на стоимости товаров европейского импорта и услугах.

Курс злотого: стабильность на фоне колебаний

Польская валюта сохраняет стабильность:

Покупка — 10,8000 грн

— 10,8000 грн Продажа — 11,4500 грн

— 11,4500 грн Курс НБУ — 11,0909 грн

Изменений за сутки не зафиксировано. Это важный сигнал для тех, кто работает с Польшей или регулярно отправляет туда переводы.

Курсы валют в популярных банках Украины

Перед тем как обменять валюту, многие проверяют курсы в проверенных банках. Ниже представлены актуальные значения в утренние часы 4 июня 2025 года.

Эта информация особенно полезна для тех, кто планирует наличный обмен или операции с банковской картой. Некоторые банки предлагают более выгодные условия в зависимости от канала проведения сделки.

ПриватБанк и Райффайзен: конкуренция на уровне

ПриватБанк : USD — 41,12 / 41,72

: USD — 41,12 / 41,72 Райффайзен Банк : USD — 41,42 / 41,68

: USD — 41,42 / 41,68 EUR в Райффайзен: 41,00 / 42,16

Разница между курсами покупки и продажи колеблется в пределах 0,50 грн, что типично для крупных банков.

ПУМБ, Сенс и Таскомбанк: стабильные предложения

ПУМБ : 41,30 / 41,90

: 41,30 / 41,90 Сенс Банк : 41,35 / 41,80

: 41,35 / 41,80 Таскомбанк: 41,38 / 41,95 (по карте)

Эти банки предлагают достаточно конкурентные курсы. Обратите внимание, что в ПУМБ также выгодные предложения по безналичным операциям.

Обменные пункты: курс на 4 июня 2025 года

На фоне общего снижения курса валют, обменники также подкорректировали свои значения. По сравнению с банками, они часто предлагают чуть более привлекательные условия, но могут взимать комиссию.

Обменники обновили свои данные на 09:00 утра. Это позволяет видеть «живую» картину и ориентироваться в текущем моменте, не полагаясь только на данные за предыдущий день.

Курс доллара в обменниках

Покупка — 41,39 грн

— 41,39 грн Продажа — 41,45 грн

Разница между покупкой и продажей минимальна. Это говорит о высоком спросе и ликвидности доллара.

Курс евро в обменных пунктах

Покупка — 47,30 грн

— 47,30 грн Продажа — 47,48 грн

Снижение продажной цены на 1 копейку свидетельствует о постепенном выравнивании курса на фоне стабильного спроса.

Курс злотого в обменниках

Покупка — 11,03 грн

— 11,03 грн Продажа — 11,14 грн

Без изменений. Злотый сохраняет уверенную стабильность, несмотря на динамику других валют.

Динамика курсов: неделя и месяц

Отслеживание тенденций важно для прогнозирования. За неделю курс доллара снизился, евро также продемонстрировал умеренное снижение. Это может указывать на стабилизацию курса на фоне умеренной инфляции.

Переход от краткосрочных изменений к более продолжительным трендам позволяет глубже анализировать финансовые процессы. Ниже рассмотрим изменения более детально.

Курс доллара за неделю

28 мая : 41,45

: 41,45 4 июня: 41,22 (банки), 41,39 (обменники)

Снижение составило более 20 копеек. Это ощутимо, особенно при крупных транзакциях.

Курс евро за месяц

Начало мая : около 48,20

: около 48,20 Сегодня: 47,00 (банки), 47,30 (обменники)

Евро постепенно дешевеет, что может быть связано с колебаниями на рынке ЕС.

Какой банк предлагает лучший курс сегодня

Пользователи всё чаще ищут, где купить доллар и евро выгоднее. Учитывая разные источники и формат обмена (наличный, по карте), можно выделить несколько вариантов.

Эти данные помогут принять решение не только по текущей покупке, но и при планировании дальнейших операций, например, переводов или оплаты за рубежом.

Доллар выгоднее всего в:

Покупка : Райффайзен Банк — 41,42

: Райффайзен Банк — 41,42 Продажа: ПриватБанк — 41,72

Евро выгоднее всего в:

Покупка : Райффайзен Банк — 41,00

: Райффайзен Банк — 41,00 Продажа: Райффайзен Банк — 42,16

Злотый выгоднее всего в:

Покупка : обменники — 11,03

: обменники — 11,03 Продажа: обменники — 11,14

Что влияет на курс валют сегодня

Курс валют в Украине зависит от множества факторов: внешнеэкономическая ситуация, решения Нацбанка, объемы импорта и экспорта, колебания на международных рынках.

Кроме того, значительное влияние оказывает поведение населения: массовые покупки или продажи валюты могут усилить давление на курс. Также стоит учитывать влияние межбанковских торгов.

Влияние внешних рынков

Курс доллара и евро во многом определяется ситуацией в США и ЕС. Публикация данных по инфляции, решения центробанков, колебания цен на нефть — всё это сказывается на валютных курсах.

Политическая стабильность и новости

Новости о переговорах, изменениях в законодательстве или заявления международных партнёров могут резко повлиять на курс. Инвесторы внимательно следят за такими сигналами.

Что делать: покупать, продавать или подождать

В условиях плавного снижения курса разумно действовать взвешенно. Если планируется поездка или крупная покупка, можно воспользоваться текущими выгодными курсами. Тем, кто инвестирует в валюту, стоит следить за долгосрочными тенденциями.

Планирование и контроль за курсом валют помогает избежать ненужных потерь. Используйте данные в статье как ориентир и сверяйтесь с курсами вашего банка перед операцией.

Ранее мы писали о том, что доллар скоро может подорожать: прогноз курса валют на июнь 2025.