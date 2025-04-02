Среда, 2 апреля, 2025
8.2 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

Почему именно подростки любят риск: механизм, объясняющий их поведение

Мозговые механизмы, определяющие подростковые решения по риску, могут быть решающими для понимания того, почему подростки стремятся к опасности, и как эти паттерны изменяются с возрастом, влияя на поведение молодых людей.

Чому саме підлітки люблять ризик: механізм, що пояснює їх поведінку

Навигация Механизмы риска в мозгеРоль нейробиологии в подростковом поведенииКак развивается мозг и изменения в поведенииВажность понимания мозговых механизмов

Подростки часто стремятся к рискованным поступкам, что поражает не только родителей, но и ученых. Ученые обнаружили, что этот феномен имеет нейробиологическую основу, изменяющуюся с возрастом. Недавно проведенное исследование выявило важную роль мозговых структур в принятии решений, связанных с риском, и как они изменяются при развитии от детства до зрелости. Эта статья раскрывает нейробиологические механизмы, определяющие поведение подростков и почему им так привлекательны рискованные ситуации.

Механизмы риска в мозге

Мозг человека, как и других млекопитающих, оснащен системой, помогающей определять, следует ли избегать опасности или, наоборот, рисковать. Однако, как показали новые исследования, у подростков эта система функционирует по-особому. Ученые обнаружили, что части мозга, отвечающие за принятие решений по риску, такие как передняя медиальная префронтальная кора (PFC), имеют другие характеристики в разные возрастные периоды. У подростков эти структуры еще не полностью развиты, что может приводить к более импульсивным решениям и большим склонностям к риску.

Согласно исследованиям, именно эта незавершенная стадия развития мозга объясняет высокий уровень склонности подростков к опасным поступкам. Они все еще изучают границы между безопасностью и опасностью, а их мозг менее способен к оценке риска, поэтому они могут игнорировать потенциальные опасности.

Роль нейробиологии в подростковом поведении

Исследование, проведенное на мышах, показало, как взаимодействуют нейронные пути, отвечающие за страх и вознаграждение. Подростковый мозг способен к более выраженному изучению новых ситуаций и экспериментированию с ними, поэтому даже в ситуациях риска они часто ищут удовольствие или награду. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили связи между разными частями мозга, в частности между базолатеральной амигдалой (BA), отвечающей за память о страхе, и ядром accumbens (NA), которое связано с вознаграждением. Это сочетание может стимулировать подростков и принимать больше рискованных решений.

Эти эксперименты показали, что подростки, даже зная о потенциальной опасности, могут игнорировать ее из-за стремления к удовлетворению, особенно в социальных ситуациях, когда они ищут принятия сверстников или просто хотят испытать новые эмоции. Этот баланс между риском и вознаграждением определяет многие подростковые поступки.

Как развивается мозг и изменения в поведении

Мозг подростков активно развивается, и нейронные пути, отвечающие за оценку риска, изменяются с возрастом. Префронтальная кора, играющая важную роль в контролировании импульсов и планировании, становится более чувствительной к угрозам со временем. Как показали исследования на мышах, мозг подростков имеет другой тип соединений между структурами, что способствует большим всплескам активности в ситуациях, связанных с риском.

Этот процесс продолжается до достижения зрелости, когда нейронные пути полностью формируются, и человек становится более склонным к избеганию опасных ситуаций. С возрастом мозг начинает больше сосредотачиваться на безопасности, что позволяет принимать более обоснованные решения в сложных ситуациях.

Важность понимания мозговых механизмов

Понимание того, как мозг реагирует на риск и как меняется эта реакция в зависимости от возраста, имеет важное значение для развития методов поддержки подростков в их обучении и социальной адаптации. Это знание может помочь педагогам, родителям и психологам создавать более эффективные стратегии для уменьшения опасных поступков среди подростков, предлагая альтернативы для управления их поведением.

Это также имеет значение для общества в целом, поскольку помогает понять, почему подростки часто идут на риск и как они могут изменять свое поведение с течением времени, когда их мозг развивается и становится более способным к оценке опасностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, какой простой продукт может защитить кишечник от рака.

Горячее за неделю

Политика

Залужный развеял слухи о возможном участии в президентских выборах Украины

0
Валерий Залужный развеял слухи о возможном участии в президентских выборах Украины. Он подчеркнул, что его главной целью на данный момент является сохранение страны в условиях войны.
Общество

Национально-предметный тест-2025: какие баллы проходимы и как перевести их в 200-балльную шкалу

0
С 14 мая по 25 июня украинские абитуриенты сдают...
Общество

Из-за индексации часть украинских пенсионеров осталась без льгот: кого касается

0
В марте 2025 года часть сельских учителей, которые вышли...
Экономика

В OpenAI объяснили приостановку бесплатного сервиса обработки изображений в ChatGPT

0
На днях компания OpenAI анонсировала запуск функционала по созданию...
Статьи

Революционные новости: Леди Гага собирается стать мамой

0
Американская певица беременна. Это стало известно после ее...

Новое на сайте

Предыдущая статья
В Австрии автобус с украинцами попал в ДТП: сколько погибших и раненых
Следующая статья
В Украине установили единые условия выплаты пенсий: о чем идет речь

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что происходит с глазами в старшем возрасте: ученые раскрыли причины потери зрения

0
Ученые из Ирландии недавно обнаружили основную причину возрастной...

Солнечная активность 30 марта: стоит ли ожидать магнитных бурь?

0
В воскресенье, 30 марта, значительных магнитных бурь на...

Даниэль Салем взял отпуск в ВСУ, чтобы вести «Взвешенных и счастливых»

0
Этой осенью популярное шоу «Взвешенные и счастливые» возвращается...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.