Почему искусственный интеллект не способен заменить творческий процесс написания

Искусственный интеллект не способен к самостоятельному творчеству, и хотя он может быть полезным инструментом, подлинный творческий процесс всегда нуждается в человеческом понимании и эмоциях.

Навигация Как работают языковые модели: Прогнозирование слов или творчество? Чем отличается творчество человека от искусственного интеллектаКогда ИИ может помочь в творческом процессе?

Искусственный интеллект (ШИ) за последние годы совершил значительный прорыв во многих сферах человеческой деятельности. Однако есть одна область, где ИИ, несмотря на все свои достижения, не может заменить человека – это творчество, особенно в написании художественных текстов. От автоматических генераторов текста до сложных языковых моделей, таких как ChatGPT, технологии постоянно пытаются превзойти человека в способности создавать уникальные и эмоционально насыщенные произведения. Однако для творческих писателей компьютеры, даже самые развитые, все еще остаются инструментом, а не заменой.

Как работают языковые модели: прогнозирование слов или творчество?

Языковые модели, такие как ChatGPT, создаются на основе больших объемов текстов, собранных из интернета. Они функционируют по принципу вероятностного прогнозирования: следующее слово должно появиться в предложении, учитывая предыдущие слова. Этот процесс сравним с вытягиванием слов из «шляпы», где более вероятны слова, которые чаще встречаются в подобных контекстах. Такой подход позволяет искусственному интеллекту создавать связные и понятные тексты, однако эти тексты не являются результатом творческого процесса.

Модели не создают новые идеи или концепции, они лишь комбинируют уже существующие в их тренировочных данных элементы. Отсюда и возникает проблема, что текст, сгенерированный ИИ, может показаться копией, созданной по принципу повторения уже написанного кем-то другим. Это напоминает работу попугая, не придумывающего ничего нового, а лишь повторяющего то, что ему сказали.

Чем отличается творчество человека от искусственного интеллекта

Творчество человека – это результат внутренних переживаний, желаний и идей. Писатели создают новые миры, персонажей, идеи и рассказы, выходящие за рамки стандартных шаблонов. Они обладают интуицией, эмоциональным опытом и способностью к глубоким размышлениям, что позволяет им передавать собственный взгляд на мир. И хотя языковые модели могут сгенерировать текст на основе определенного запроса, они не способны претворить в слова собственные эмоции или переживания.

Люди используют творчество как способ выражения своих мыслей, а также для того, чтобы оказать эмоциональное влияние на других. ИИ, в свою очередь, может только «имитировать» стиль и структуру текстов, которые были изучены во время тренировки, не имея возможности понимать или переживать то, что описывает.

Когда ИИ может помочь в творческом процессе

Несмотря на ограничения, искусственный интеллект может быть полезным инструментом для творческих людей. Он может помочь в автоматизации рутинных задач, таких как написание стандартных писем, генерирование идей для творческих проектов или даже создание набросков. Однако важно понимать, что эти вспомогательные функции не заменяют сам процесс творчества. К примеру, программисты уже давно используют подобные инструменты для автоматизации написания кода. Творческие писатели могут найти аналогичную пользу в использовании ИИ для улучшения своей работы, предоставляя ему четкие инструкции по созданию определенных элементов текста.

Однако ключевым моментом является то, что эти технологии все еще требуют участия человека, который будет редактировать и совершенствовать созданное. Чем больше детализирована задача, тем большее вмешательство писателя необходимо для того, чтобы сделанный текст соответствовал его замыслам.

Как генерировать правильные запросы для ИИ

Один из аспектов, который может сделать использование ИИ более эффективным для творческих людей, это правильная форма запроса к модели. Это понятие называется «инженерией запросов» (prompt engineering). От пользователя зависит, как точно он сформулирует запрос, чтобы получить полезный результат.

Например, если нужно создать черновик для статьи, можно попросить модель сначала создать план, а затем на основе этого плана – сам текст. Это позволяет получить более точный и структурированный результат. ИИ не может самостоятельно творчески развивать идеи, но с правильно сформулированными запросами, он может помочь автору в выполнении определенных этапов работы.

Что люди хотят верить в возможности ИИ

С развитием ИИ часто возникает впечатление, что эти системы могут сравниться с человеческим творчеством. Однако следует помнить, что ИИ работает на основе данных и статистических моделей, а не на эмоциональном или интеллектуальном опыте человека. Многие хотят верить, что технологии достигли такого уровня развития, что могут заменить человеческую креативность.

Однако, как показывает опыт, генеративные модели все еще не могут передать глубину и разнообразие человеческого творчества. Искусственный интеллект может выполнять многие задачи, однако творчество и подлинный процесс написания остаются человеческим искусством, которое не может быть заменено машинами.

Напомним, ранее мы писали об искусственном интеллекте и его темной стороне.