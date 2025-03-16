Полиция Киева рассказала, какой срок грозит злоумышленнику, обокравшему военного на станции метро

В управление полиции метрополитена поступило обращение от действующего военнослужащего, который в периметре платформы станции «Святошин» нашел отсутствие дорогих коррекционных очков.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на Facebook-страницу Полиции Киева, правоохранителям удалось установить — злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил у пассажира очки для зрения, стоимостью более 12 000 гривен.

В частности, вышеописанное правонарушение совершил 40-летний рецидивист, неоднократно судимый житель Киевщины: злоумышленник незаметно вытащил из кармана пассажира чехол с очками и покинул вагон «подземки».

Полицейские оперативно разыскали и задержали правонарушителя согласно статье 208 УПК Украины, изъяв и вернув владельцу похищенные очки.

Согласно части 4 статьи 185 «УК Украины» (касается кражи, совершенной в условиях военного положения), рецидивист может отправиться «за решетку» на 8 лет, а сейчас взят под стражу.