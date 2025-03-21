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Экономика
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Полиция раскрыла подробности ДТП, в котором пьяный водитель сбил девушку на Оболони

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в декабре 2024 года на Оболонском проспекте в Киеве.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на Facebook-страницу Полиции Киева, в результате вышеописанного инцидента, пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в ближайшую больницу столицы.

Как оказалось, 51-летний водитель авто «Chery Tiggo» наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, но нарушитель не остановился и предпочел скрыться с места происшествия.

Полицейским удалось быстро установить направление движения машины и задержали водителя на территории Подольского района.

Правоохранители обнаружили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило тестирование прибором «Драгер», который показал 2,85 промилле спирта в крови нарушителя ПДД.

Водитель был задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины, и ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 286-1 УК Украины (о нарушении правил дорожного движения лицами, управляющими автотранспортными средствами в состоянии опьянения). Также, в ходе досудебного расследования, задержанному предъявили дополнительное подозрение согласно части 1 статьи 135 «УК Украины» (относительное оставление пострадавшего в опасности).

На текущий момент полицейскими собраны все доказательства, подтверждающие вину водителя, и направлен соответствующий акт в суд.

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