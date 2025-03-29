Польша ограничит выделение соцпомощи украинцам по программе «800 Плюс»

В начале 2025 года местными политическими деятелями предложено поддерживать в рамках программы «800 Плюс» только тех украинских беженцев, которые официально трудоустроены и отчисляют налоги в Польше.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на материал InPoland, от главы МВД Томаша Семоняка прозвучало заявление — проект, касающийся ограничения доступа к «800 Плюс» для иностранцев, готов, но документ не будет «бессердечным», поскольку учитывает индивидуальные жизненные обстоятельства.

Начиная с апреля, детали вышеописанного ограничительного документа будут опубликованы на сайте Правительственного центра законодательства, пока известно — проектом реализуется концептуальная идея привязки начисления соцпомощи «800 Плюс» к участию в польской системе взносов и налогов».

Также документ учитывает ряд различных обстоятельств наиболее уязвимых слоев населения — речь идет об одиноких матерях и других лиц, попавших в сложные жизненные ситуации.

Кроме того, вступление в силу может затянуться, поскольку для внедрения новых положений требуется внесение изменений в десятки различных законных и подзаконных актов.